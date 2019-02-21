Аршавин и Быстров получили тренерские лицензии категории C
Бывший нападающий «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин успешно сдал экзамен на получение тренерской лицензии категории С, сообщает официальный сайт
Бывший нападающий «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин успешно сдал экзамен на получение тренерской лицензии категории С, сообщает официальный сайт
Вместе с Андреем Аршавиным лицензию также получил другой бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров, который входит в тренерский штаб юношеской сборной России для футболистов 2001 года рождения.
Отметим, что тренерская категория С позволяет тренировать