Аршавин и Быстров получили тренерские лицензии категории C

Вместе с Андреем Аршавиным лицензию также получил другой бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров, который входит в тренерский штаб юношеской сборной России для футболистов 2001 года рождения.



Отметим, что тренерская категория С позволяет тренировать детско-юношеские команды. Ранее Аршавин и Быстров получили лицензии категории D.