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16:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Аршавин и Быстров получили тренерские лицензии категории C

Бывший нападающий «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин успешно сдал экзамен на получение тренерской лицензии категории С, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

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Источник: РИА "Новости"

Вместе с Андреем Аршавиным лицензию также получил другой бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров, который входит в тренерский штаб юношеской сборной России для футболистов 2001 года рождения.

Отметим, что тренерская категория С позволяет тренировать детско-юношеские команды. Ранее Аршавин и Быстров получили лицензии категории D.

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