Андрей Тихонов признался, что никогда не мечтал возглавить «Спартак»

Источник: РИА "Новости"

Тихонов работал в тренерском штабе «Спартака» в 2011—2012, 2013−2014 годах.

«Мечты возглавить “Спартак” никогда не имел, многие тренеры хотят руководить сильным именитым клубом, но вопрос, готовы ли они сами к этому. Сложно пока судить о “Спартаке” Кононова, на сборах в Катаре команда показывала интересную игру, но в Турции был уже немного другой футбол. Когда возобновится чемпионат, тогда можно будет судить», — заявил бывший игрок.

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«Если говорить о возвращении на тренерскую должность, то было предложение от минского “Динамо”, но не нашли общий язык. Тренеров много, команд мало — сегодня предложение есть, завтра его уже нет. Но если будет какое-то хорошее предложение, независимо от уровня лиги, то почему бы и нет», — добавил Тихонов.