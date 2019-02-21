Футболист «Зенита» Мевля вернется в «Ростов»
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. «Ростов» до конца сезона арендует у петербургского «Зенита» защитника Миху Мевлю, сообщается на официальном сайте петербургского футбольного клуба.
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. «Ростов» до конца сезона арендует у петербургского «Зенита» защитника Миху Мевлю, сообщается на официальном сайте петербургского футбольного клуба.
Ранее в СМИ сообщалось, что Федерация футбола Италии (FIGC) отказала в регистрации перехода Мевли из «Зенита» в «Эмполи» на правах аренды после закрытия трансферного окна в Италии.
Мевля перешел в «Зенит» из «Ростова» летом 2017 года. За это время он сыграл за петербургский клуб 43 матча и забил один гол.