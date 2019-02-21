Гол новичка помог «Локомотиву» разгромить «Викинг»
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Футболисты московского «Локомотива» разгромили норвежский «Викинг» в контрольном матче на тренировочном сборе в Испании.
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Футболисты московского «Локомотива» разгромили норвежский «Викинг» в контрольном матче на тренировочном сборе в Испании.
Встреча, прошедшая в четверг в Марбелье, завершилась со счетом 5:1 в пользу железнодорожников. В составе «Локомотива» голами отметились Эдер (на 3-й минуте), Джефферсон Фарфан (20), Алексей Миранчук (42), Антон Миранчук (56 — с пенальти) и Хвича Кварацхелия (76). «Локомотив» в середине февраля арендовал полузащитника Кварацхелию у «Металлурга» (Рустави) до конца сезона.
Следующий товарищеский матч «Локомотив» проведет 25 февраля против другой норвежской команды «Сарпсборг».