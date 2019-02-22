Валерий Карпин: Запретил бы транслировать матчи турнира в Катаре
Большое интервью тренера «Ростова».
Большое интервью тренера «Ростова».
В преддверии возобновления сезона главный тренер «Ростова» в интервью «СЭ» рассказал о зимних сборах, турнире в Катаре и трансферах клуба.
— Главная новость последних дней — защитник Скопинцев ушел в «Краснодар». Это большая потеря?
— Отреагировал на переход спокойно. У нас в принципе большие изменения в составе. Трансфер Скопинцева — просто данность, нормальное явление. Сейчас можно сказать, что к такому развитию событий готовились, поэтому у нас появился Евгений Чернов. Понимали, что на Скопинцева есть спрос, и рано или поздно он мог бы уйти, и поэтому подстраховались.
— Вы работали с ним довольно долго. Скопинцев способен стать сильнее Жиркова — лучшего на этой позиции в России в последние годы?
— В футболе нет смысла рассуждать в духе «если бы да кабы». Потенциал у Дмитрия, безусловно, есть, но имеются и такие качества, которые нужно развивать. Нельзя думать, что можно
— Дайте совет тренеру «Краснодара»: в чем Скопинцеву нужно прибавлять в первую очередь?
— Все зависит от предъявляемых человеку требований. У меня в «Ростове» были одни, если работал бы в другой команде, возможно, стали бы иными. А у другого тренера — свои. Поэтому то, в чем должен добавить Скопицев, уже не моя проблема.
— В ближайшем матче, с «быками» на Кубок, Скопинцев имеет право сыграть против «Ростова»?
— Как вы это представляете? Совершился полноценный трансфер, человек уже игрок другой команды. Конечно, имеет право, запрета нет.
— С одной стороны, «Ростов» заработал на продаже Ингасона, Гулиева и Скопинцева более 10 миллионов евро, с другой, болельщики вряд ли рады тому, что ушли лидеры. Как объясните фанатам перемены?
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Тем же, кто недоволен продажей футболистов, могу предложить такой сценарий: допустим, что мы
— Логично.
— Считаю, нужно смотреть на реалии, в которых живет клуб. Повторю — не считаю, что команда ослабла.
Другое дело, меня сильно тревожит, что новички пришли по ходу сборов, а не с первого дня, да еще и в разном состоянии. За исключением последнего матча на сборах, нам не удавалось наигрывать состав, который был бы приближен к основному. Это вызывает беспокойство — и сильное. Об отлаженных взаимодействиях говорить пока рано, некоторые вещи предстоит доводить до автоматизма уже по ходу сезона.
— Какие именно?
— Вспомните наш прошлый сезон — я имею ввиду период с января. Первые полгода, с января по май ушли на притирку, а в этом сезоне уже появилась сыгранность, особенно в обороне. Сейчас основа сильно поменялась. Ничего плохого в том нет, это жизнь, я это понимаю. Как, в принципе, понятно и то, что любому тренеру хотелось бы с первого дня сборов иметь комплект игроков, находящихся в одинаково хороших кондициях. Ничего страшного — будем работать после возобновления соревнований. Одно то, что у нас появились такие люди, как Еременко, Попов, Норманн, Чернов, Глебов, Зайнутдинов, говорит о многом — эти футболисты повысят уровень «Ростова», помогут вывести клуб на другой уровень.
Еще раз отдельно скажу о реалиях. Конечно, не хотели терять Гулиева, но «Спартак» решил воспользоваться опцией обратного выкупа, Аяз очень хотел вернуться в «Спартак», так что «Ростов» сделать ничего не мог. Если говорить об Ингасоне, то желание игрока сменить обстановку надо принимать во внимание, и если есть возможность на таких футболистах еще и заработать, то следует идти этим путем, не препятствовать росту человека, который считает, что в другой команде он сможет прибавить. ОК, это нормально. Нам нужны те, кто хочет выступать в «Ростове», кто будет здесь доволен и счастлив.
— Вы общались с Гулиевым на турнире в Катаре, наверняка продолжаете следить за ним. На ваш взгляд, он прибавил в «Спартаке»?
— Общались мы не на футбольные темы — обычный разговор. А судить по матчам в Дохе о том, влился ли Аяз в команду и как выглядит, не могу — это тренировочные встречи, и не то что делать выводы, а просто обращать внимание на их результаты не стоит. Все ответы получим в ходе сезона.
— Вас в конце прошлого года звали в «Спартак». Если возглавили бы
— Кто вам это сказал?
— Предполагаю.
— Предполагайте и дальше (смеется).
— То есть — нет?
— И ни нет, и ни да. Все зависит от нужд коллектива в конкретный момент. Зачем мне вообще сейчас думать про «Спартак»? Меня волнует «Ростов» и состояние моей команды.
— Уход какого футболиста наиболее серьезен по футбольным причинам?
— Самая большая потеря для нас, однозначно, Ингасон. И не только с чисто игровой точки зрения, а именно по лидерским качествам на поле и за его пределами.
— Вы сказали, что довольны трансферной кампанией. Приход Попова, Еременко и Мевли уравновешивают потери Гулиева, Скопинцева и Ингасона?
— Давайте так: по качеству Еременко, Попов и Мевля — это, на мой взгляд, футболисты
— Как считаете, за то время, что прошло после окончания дисквалификации, Еременко уже восстановил форму?
— Его кондиции при нем, они никуда не делись.
— Вы работаете с Романом почти два месяца, январь и февраль. Уже понятно главное, что от него ждете?
— Выразился бы иначе — Еременко, повторю, футболист
топ-уровня.Но мои высокие ожидания связаны не с одним игроком, а со всей командой. Конечно, есть трудности — честно говоря, еще две недели сборов нам бы совсем не помешали.
Как раз для того, чтобы в приближенном к основному составу провести
— Что имеете в виду?
— Смотрите: у нас защиту формировали Паршивлюк, Ингасон, Сигурдссон, Вилюш, Скопинцев и Гацкан. Шестеро — самая стабильная линия, в которой были изменения только по травмам или дисквалификациям. Сейчас Ингасона и Скопинцева нет, Вилюш, к сожалению, получил тяжелую травму колена. Три человека из шести выпали, на душе не слишком спокойно. А если думать про игру против «Енисея», то в ней не смогут принять участие еще и дисквалифицированные Сигурдссон и Гацкан. То есть из шести перечисленных мной футболистов останется на эту игру только один — Паршивлюк.
— Вернусь к турниру в Катаре. Что случилось во втором матче с «Зенитом», когда вы играли, как кажется, без вратаря? Или ситуация из разряда «наплевать и забыть»?
— Посмотрите наш состав во втором тайме — все хотели посмотреть молодых: вот и посмотрели. И, в принципе, хотел бы особо подчеркнуть по товарищеским встречам: как можно вообще на них обращать серьезное внимание и делать
— Что изменили бы в турнире в будущем?
— Единственную вещь: запретил бы показывать матчи, чтобы никто не делал тех самых далеко идущих выводов. Чтобы даже не обсуждали эти соревнования. А все остальное — на высшем уровне: условия великолепные, соперники интересные.
— Сейчас вы говорите как тренер старой формации. Еще бы зрителей на трибуны не пускать — и все вообще хорошо.
— Да, в идеале это так.
— И тут следует ваш любимый вопрос — «ну и?». Для кого же тогда футбол?
— Еще раз — это не футбол.
Футбол начнется весной в официальных матчах. А это тренировки. Они для зрителей? Хотят посмотреть — ОК. Но, к сожалению, часть болельщиков и журналисты по увиденному в Катаре начинают делать выводы и серьезно спрашивать про игру.
А тут один футболист работал две недели, другой — пять дней, у них разное состояние. Но говорят, что, первый выглядит хорошо, тогда как второй — слабый. Хотя обсуждать вообще нечего. Эти матчи я вообще называю тренировочными — даже не товарищескими и тем более не контрольными, а именно тренировочными.
— Тогда давайте не о Катаре. Произвел впечатление ваш диалог с Глушаковым об ОПГ «Ромашка». Когда вы работали в «Спартаке», она существовала?
— Не знаю. Если были эти футболисты, может, и была. Но опять-таки: тот разговор с Денисом — шуточный. Посмеялись, я подколол, вот и все.
— В конце прошлого года в интервью «СЭ» вы сказали, что главное для «Ростова» — сохранить место в лиге.
— Нет, лично у меня в голове — ничего.
— «Краснодар» хотел перенести ответный кубковый четвертьфинал, но «Ростов» дату 24 февраля отстоял. Это дает особую интригу игре — или для вас нет подтекста?
— Игра не обычная, а важная потому, что высокая стадия турнира, в котором любой хочет пройти как можно дальше, взять трофей. А того подтекста, о котором вы упомянули, у меня в мыслях нет.
— В начале февраля вы справили юбилей — в 50 лет осталось о чем мечтать? Что загадали в день рождения?
— В работе — успехов. А в жизни хотелось бы, чтобы появился сын.
— Это конкретное желание. А что такое успехи в работе: стать чемпионом России, Испании?
— Стать чемпионом России, Испании, выиграть Лигу Европы, Лигу чемпионов, чемпионаты мира и Европы. Ничего не забыл? (Улыбается.).
— Круто.
— Любой человек в труде хочет большего. Но одно дело наши желания, а другое — реальность и возможности.
— Чье поздравление на юбилей стало для вас самым неожиданным?
— Наверное, звонок Шамиля Тарпищева. Мы знакомы, но общаемся не так плотно. Не ожидал, что вспомнит и наберет. Было приятно.
— Время от времени в соцсетях появляется снимок, на котором вы и Игорь Шалимов, еще один юбиляр 2 февраля, демонстрируете мускулатуру. Какова история фото?
— Да на базе в Тарасовке просто дурачились.
— Следите за темой Мамаева и Кокорина?
— Слежу — потому что об этом постоянно говорят.
— Согласны с точкой зрения, что пора их выпускать?
— Виноваты — это да, но казнить нельзя, помиловать.
— После выборов президента РФС, судя по всему, начнется большая дискуссия о лимите на легионеров и о возможном возвращении на систему «весна-осень». Ваша позиция по этим вопросам?
— По лимиту говорю уже 10−11 лет, мнение не поменяется никогда — выступаю за полную отмену. По календарю же сезона большой разницы между двумя подходами не вижу.
— Чем финиш сезона будет примечателен для вас лично и для «Ростова»?
— Ожидаю, что у нас появится сбалансированная команда. А если это случится, придет и результат. Того же желаю и болельщикам клуба.
Сергей ЕГОРОВ