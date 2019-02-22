Валерий Карпин: Запретил бы транслировать матчи турнира в Катаре

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В преддверии возобновления сезона главный тренер «Ростова» в интервью «СЭ» рассказал о зимних сборах, турнире в Катаре и трансферах клуба.

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Уход Скопинцева — данность, мы готовились к этому

— Главная новость последних дней — защитник Скопинцев ушел в «Краснодар». Это большая потеря?

— Отреагировал на переход спокойно. У нас в принципе большие изменения в составе. Трансфер Скопинцева — просто данность, нормальное явление. Сейчас можно сказать, что к такому развитию событий готовились, поэтому у нас появился Евгений Чернов. Понимали, что на Скопинцева есть спрос, и рано или поздно он мог бы уйти, и поэтому подстраховались.

— Вы работали с ним довольно долго. Скопинцев способен стать сильнее Жиркова — лучшего на этой позиции в России в последние годы?

— В футболе нет смысла рассуждать в духе «если бы да кабы». Потенциал у Дмитрия, безусловно, есть, но имеются и такие качества, которые нужно развивать. Нельзя думать, что можно чему-то научить — можно научиться, но тут все зависит от самого футболиста. Данные, талант у Скопинцева имеются, теперь вопрос в том, как он ими воспользуется. Но это касается любого молодого. И пока Дмитрий до уровня Жиркова, конечно, не дотягивает.

— Дайте совет тренеру «Краснодара»: в чем Скопинцеву нужно прибавлять в первую очередь?

— Все зависит от предъявляемых человеку требований. У меня в «Ростове» были одни, если работал бы в другой команде, возможно, стали бы иными. А у другого тренера — свои. Поэтому то, в чем должен добавить Скопицев, уже не моя проблема.

— В ближайшем матче, с «быками» на Кубок, Скопинцев имеет право сыграть против «Ростова»?

— Как вы это представляете? Совершился полноценный трансфер, человек уже игрок другой команды. Конечно, имеет право, запрета нет.

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Доволен трансферной кампанией

— С одной стороны, «Ростов» заработал на продаже Ингасона, Гулиева и Скопинцева более 10 миллионов евро, с другой, болельщики вряд ли рады тому, что ушли лидеры. Как объясните фанатам перемены?

— Во-первых, надо сказать, что доволен трансферной кампанией клуба. Считаю, что по качеству исполнителей состав стал сильнее. Во-вторых — я не гендиректор, а тренер, цифр не знаю, но из прессы в курсе, что у «Ростова» есть долги еще пятилетней давности, их необходимо закрывать, иначе нам просто запретят заявлять новичков — к этим долгам нынешний менеджмент не имеет никакого отношения.

Тем же, кто недоволен продажей футболистов, могу предложить такой сценарий: допустим, что мы все-таки попали в еврокубки, но потом не получили лицензию от УЕФА по финансовому фэйр-плей. Что бы в этом случае говорили недовольные? И считаю, что нужно радоваться тому, что клуб зарабатывает на футболистах, приглашая их молодыми и давая шанс, а затем продавая за очень хорошие деньги. Да и вообще, считаю, нужно быть благодарным нынешнему президенту клуба, который удержал команду от падения в низший дивизион и который пытается вывести клуб на стабильное финансовое существование.

— Логично.

— Считаю, нужно смотреть на реалии, в которых живет клуб. Повторю — не считаю, что команда ослабла.

Другое дело, меня сильно тревожит, что новички пришли по ходу сборов, а не с первого дня, да еще и в разном состоянии. За исключением последнего матча на сборах, нам не удавалось наигрывать состав, который был бы приближен к основному. Это вызывает беспокойство — и сильное. Об отлаженных взаимодействиях говорить пока рано, некоторые вещи предстоит доводить до автоматизма уже по ходу сезона.

— Какие именно?

— Вспомните наш прошлый сезон — я имею ввиду период с января. Первые полгода, с января по май ушли на притирку, а в этом сезоне уже появилась сыгранность, особенно в обороне. Сейчас основа сильно поменялась. Ничего плохого в том нет, это жизнь, я это понимаю. Как, в принципе, понятно и то, что любому тренеру хотелось бы с первого дня сборов иметь комплект игроков, находящихся в одинаково хороших кондициях. Ничего страшного — будем работать после возобновления соревнований. Одно то, что у нас появились такие люди, как Еременко, Попов, Норманн, Чернов, Глебов, Зайнутдинов, говорит о многом — эти футболисты повысят уровень «Ростова», помогут вывести клуб на другой уровень.

Еще раз отдельно скажу о реалиях. Конечно, не хотели терять Гулиева, но «Спартак» решил воспользоваться опцией обратного выкупа, Аяз очень хотел вернуться в «Спартак», так что «Ростов» сделать ничего не мог. Если говорить об Ингасоне, то желание игрока сменить обстановку надо принимать во внимание, и если есть возможность на таких футболистах еще и заработать, то следует идти этим путем, не препятствовать росту человека, который считает, что в другой команде он сможет прибавить. ОК, это нормально. Нам нужны те, кто хочет выступать в «Ростове», кто будет здесь доволен и счастлив.

— Вы общались с Гулиевым на турнире в Катаре, наверняка продолжаете следить за ним. На ваш взгляд, он прибавил в «Спартаке»?

— Общались мы не на футбольные темы — обычный разговор. А судить по матчам в Дохе о том, влился ли Аяз в команду и как выглядит, не могу — это тренировочные встречи, и не то что делать выводы, а просто обращать внимание на их результаты не стоит. Все ответы получим в ходе сезона.

Ингасон — самая большая потеря

— Вас в конце прошлого года звали в «Спартак». Если возглавили бы красно-белых, Гулиев, Ингасон и Скопинцев могли там оказаться? Считаете их исполнителями уровня основы москвичей?

— Кто вам это сказал?

— Предполагаю.

— Предполагайте и дальше (смеется).

— То есть — нет?

— И ни нет, и ни да. Все зависит от нужд коллектива в конкретный момент. Зачем мне вообще сейчас думать про «Спартак»? Меня волнует «Ростов» и состояние моей команды.

— Уход какого футболиста наиболее серьезен по футбольным причинам?

— Самая большая потеря для нас, однозначно, Ингасон. И не только с чисто игровой точки зрения, а именно по лидерским качествам на поле и за его пределами.

— Вы сказали, что довольны трансферной кампанией. Приход Попова, Еременко и Мевли уравновешивают потери Гулиева, Скопинцева и Ингасона?

— Давайте так: по качеству Еременко, Попов и Мевля — это, на мой взгляд, футболисты топ-уровня РПЛ. Если Гулиев и Скопинцев перспективные парни, то Попов, Еременко и Мевля — состоявшиеся, опытные и многое доказавшие футболисты. Надеюсь, они многое покажут и в «Ростове». Не надо забывать и о других наших новичках: Глебове, Чернове, Зайнутдинове, Норманне… Мы получили и опытных ребят, и молодых с талантом. Клуб не забывает и про это.

— Как считаете, за то время, что прошло после окончания дисквалификации, Еременко уже восстановил форму?

— Его кондиции при нем, они никуда не делись.

— Вы работаете с Романом почти два месяца, январь и февраль. Уже понятно главное, что от него ждете?

— Выразился бы иначе — Еременко, повторю, футболист топ-уровня. Но мои высокие ожидания связаны не с одним игроком, а со всей командой. Конечно, есть трудности — честно говоря, еще две недели сборов нам бы совсем не помешали.

Как раз для того, чтобы в приближенном к основному составу провести два-три спарринга, и какие-то вещи довести до ума.

— Что имеете в виду?

— Смотрите: у нас защиту формировали Паршивлюк, Ингасон, Сигурдссон, Вилюш, Скопинцев и Гацкан. Шестеро — самая стабильная линия, в которой были изменения только по травмам или дисквалификациям. Сейчас Ингасона и Скопинцева нет, Вилюш, к сожалению, получил тяжелую травму колена. Три человека из шести выпали, на душе не слишком спокойно. А если думать про игру против «Енисея», то в ней не смогут принять участие еще и дисквалифицированные Сигурдссон и Гацкан. То есть из шести перечисленных мной футболистов останется на эту игру только один — Паршивлюк.

Запретил бы транслировать матчи турнира в Катаре

— Вернусь к турниру в Катаре. Что случилось во втором матче с «Зенитом», когда вы играли, как кажется, без вратаря? Или ситуация из разряда «наплевать и забыть»?

— Посмотрите наш состав во втором тайме — все хотели посмотреть молодых: вот и посмотрели. И, в принципе, хотел бы особо подчеркнуть по товарищеским встречам: как можно вообще на них обращать серьезное внимание и делать какие-то выводы? В этих спаррингах нам нужно было, чтобы все не то, что сыграли, а просто потренировались, побегали 45 минут. Если интересно строить умозаключения по тому, как кто бежит — пожалуйста. Но это не мои проблемы.

— Что изменили бы в турнире в будущем?

— Единственную вещь: запретил бы показывать матчи, чтобы никто не делал тех самых далеко идущих выводов. Чтобы даже не обсуждали эти соревнования. А все остальное — на высшем уровне: условия великолепные, соперники интересные.

— Сейчас вы говорите как тренер старой формации. Еще бы зрителей на трибуны не пускать — и все вообще хорошо.

— Да, в идеале это так.

— И тут следует ваш любимый вопрос — «ну и?». Для кого же тогда футбол?

— Еще раз — это не футбол.

Футбол начнется весной в официальных матчах. А это тренировки. Они для зрителей? Хотят посмотреть — ОК. Но, к сожалению, часть болельщиков и журналисты по увиденному в Катаре начинают делать выводы и серьезно спрашивать про игру.

А тут один футболист работал две недели, другой — пять дней, у них разное состояние. Но говорят, что, первый выглядит хорошо, тогда как второй — слабый. Хотя обсуждать вообще нечего. Эти матчи я вообще называю тренировочными — даже не товарищескими и тем более не контрольными, а именно тренировочными.

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Кокорина и Мамаева казнить нельзя, помиловать

— Тогда давайте не о Катаре. Произвел впечатление ваш диалог с Глушаковым об ОПГ «Ромашка». Когда вы работали в «Спартаке», она существовала?

— Не знаю. Если были эти футболисты, может, и была. Но опять-таки: тот разговор с Денисом — шуточный. Посмеялись, я подколол, вот и все.

— В конце прошлого года в интервью «СЭ» вы сказали, что главное для «Ростова» — сохранить место в лиге. Что-то за зиму изменилось?

— Нет, лично у меня в голове — ничего.

— «Краснодар» хотел перенести ответный кубковый четвертьфинал, но «Ростов» дату 24 февраля отстоял. Это дает особую интригу игре — или для вас нет подтекста?

— Игра не обычная, а важная потому, что высокая стадия турнира, в котором любой хочет пройти как можно дальше, взять трофей. А того подтекста, о котором вы упомянули, у меня в мыслях нет.

— В начале февраля вы справили юбилей — в 50 лет осталось о чем мечтать? Что загадали в день рождения?

— В работе — успехов. А в жизни хотелось бы, чтобы появился сын.

— Это конкретное желание. А что такое успехи в работе: стать чемпионом России, Испании?

— Стать чемпионом России, Испании, выиграть Лигу Европы, Лигу чемпионов, чемпионаты мира и Европы. Ничего не забыл? (Улыбается.).

— Круто.

— Любой человек в труде хочет большего. Но одно дело наши желания, а другое — реальность и возможности.

— Чье поздравление на юбилей стало для вас самым неожиданным?

— Наверное, звонок Шамиля Тарпищева. Мы знакомы, но общаемся не так плотно. Не ожидал, что вспомнит и наберет. Было приятно.

— Время от времени в соцсетях появляется снимок, на котором вы и Игорь Шалимов, еще один юбиляр 2 февраля, демонстрируете мускулатуру. Какова история фото?

— Да на базе в Тарасовке просто дурачились.

— Следите за темой Мамаева и Кокорина?

— Слежу — потому что об этом постоянно говорят.

— Согласны с точкой зрения, что пора их выпускать?

— Виноваты — это да, но казнить нельзя, помиловать.

— После выборов президента РФС, судя по всему, начнется большая дискуссия о лимите на легионеров и о возможном возвращении на систему «весна-осень». Ваша позиция по этим вопросам?

— По лимиту говорю уже 10−11 лет, мнение не поменяется никогда — выступаю за полную отмену. По календарю же сезона большой разницы между двумя подходами не вижу.

— Чем финиш сезона будет примечателен для вас лично и для «Ростова»?

— Ожидаю, что у нас появится сбалансированная команда. А если это случится, придет и результат. Того же желаю и болельщикам клуба.