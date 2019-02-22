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01:01 (мск), источник: Чемпионат.com

22 февраля закрывается зимнее трансферное окно в России

Сегодня, 22 февраля, в России закрывается зимнее трансферное окно. У клубов осталась последняя возможность приобрести новичков, укрепив состав перед возобновлением сезона в Российской Премьер-Лиге.

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Источник: РИА "Новости"

Пока наибольшую активность на трансферном рынке проявляет «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга потратил почти € 40 млн на приобретение Вильмара Барриоса, Сердара Азмуна и Ярослава Ракицкого. В топ-5 трансферов зимнего окна также вошли приобретение «Спартаком» Айртона Лукаса и покупка «Краснодаром» Кристоффера Олссона.

До закрытия трансферного окна можно ожидать ещё несколько громких сделок. В частности, зарубежные СМИ сообщали об интересе ЦСКА к нескольким игрокам бразильских команд.

Петербургский «Зенит» совершил два громких трансфера
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29 января© Ньюстюб
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