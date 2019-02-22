22 февраля закрывается зимнее трансферное окно в России
Сегодня, 22 февраля, в России закрывается зимнее трансферное окно. У клубов осталась последняя возможность приобрести новичков, укрепив состав перед возобновлением сезона в Российской
Сегодня, 22 февраля, в России закрывается зимнее трансферное окно. У клубов осталась последняя возможность приобрести новичков, укрепив состав перед возобновлением сезона в Российской
Пока наибольшую активность на трансферном рынке проявляет «Зенит». Клуб из
До закрытия трансферного окна можно ожидать ещё несколько громких сделок. В частности, зарубежные СМИ сообщали об интересе ЦСКА к нескольким игрокам бразильских команд.