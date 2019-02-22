Глава РПЛ Прядкин поблагодарил Мутко за деятельность на посту главы РФС

Мутко возглавлял РФС в период с 2005 по 2009 год, а также с 2015-го по 2018-й. В пятницу в Москве на конференции организации будет избран новый глава РФС, единственным кандидатом на пост является Александр Дюков. Прядкин исполняет обязанности главы организации до выборов нового президента.