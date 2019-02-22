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12:30 (мск), источник: Р-Спорт

«Локомотив» отзаявил Тимофея Маргасова

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Локомотив» исключил из заявки на сезон защитника Тимофея Маргасова, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги.

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Маргасов перешел в «Локомотив» в феврале 2017 года. Вторую часть прошлого сезона защитник отыграл в «Тосно», а по его окончании вернулся в московский клуб. В текущем сезоне 26-летний Маргасов, чей контракт с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2020 года, не провел за железнодорожников ни одной игры.

«Енисей» отзаявил албанского полузащитника Эниса Гавазая, который выступал за красноярский клуб с лета 2018 года.

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