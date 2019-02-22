«Локомотив» отзаявил Тимофея Маргасова
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Локомотив» исключил из заявки на сезон защитника Тимофея Маргасова, сообщается на официальном сайте Российской
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Локомотив» исключил из заявки на сезон защитника Тимофея Маргасова, сообщается на официальном сайте Российской
Маргасов перешел в «Локомотив» в феврале 2017 года. Вторую часть прошлого сезона защитник отыграл в «Тосно», а по его окончании вернулся в московский клуб. В текущем сезоне 26-летний Маргасов, чей контракт с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2020 года, не провел за железнодорожников ни одной игры.
«Енисей» отзаявил албанского полузащитника Эниса Гавазая, который выступал за красноярский клуб с лета 2018 года.