«Локомотив» отзаявил Тимофея Маргасова

Маргасов перешел в «Локомотив» в феврале 2017 года. Вторую часть прошлого сезона защитник отыграл в «Тосно», а по его окончании вернулся в московский клуб. В текущем сезоне 26-летний Маргасов, чей контракт с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2020 года, не провел за железнодорожников ни одной игры.