РПЛ подтвердила, что матч «Енисей» — «Ростов» пройдёт в Сочи
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Российская
«Приглашаем болельщиков на стадион! Гостеприимный город Сочи, футбольный центр юга России и столица зимней Олимпиады, с радостью ждет гостей!», — говорится на официальном сайте Российской
Ранее «Енисей» сообщил, что перенос игры на резервный стадион связан с тем, что Центральный стадион будет использоваться для проведения мероприятий Универсиады, политически важного события не только для Красноярского края, но и всей России.
«Енисей» с 10 очками находится на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» занимает седьмую позицию.