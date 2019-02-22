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12:48 (мск), источник: Чемпионат.com

РПЛ подтвердила, что матч «Енисей» — «Ростов» пройдёт в Сочи

Российская Премьер-Лига сообщила, что матч 18-го тура «Енисей» — «Ростов» состоится на стадионе «Фишт» в Сочи — одной из четырёх резервных арен РПЛ — 3 марта.

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Источник: РИА "Новости"

«Приглашаем болельщиков на стадион! Гостеприимный город Сочи, футбольный центр юга России и столица зимней Олимпиады, с радостью ждет гостей!», — говорится на официальном сайте Российской Премьер-Лиги.

Ранее «Енисей» сообщил, что перенос игры на резервный стадион связан с тем, что Центральный стадион будет использоваться для проведения мероприятий Универсиады, политически важного события не только для Красноярского края, но и всей России.

«Енисей» с 10 очками находится на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» занимает седьмую позицию.

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