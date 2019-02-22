РПЛ подтвердила, что матч «Енисей» — «Ростов» пройдёт в Сочи

«Приглашаем болельщиков на стадион! Гостеприимный город Сочи, футбольный центр юга России и столица зимней Олимпиады, с радостью ждет гостей!», — говорится на официальном сайте Российской Премьер-Лиги.

Ранее «Енисей» сообщил, что перенос игры на резервный стадион связан с тем, что Центральный стадион будет использоваться для проведения мероприятий Универсиады, политически важного события не только для Красноярского края, но и всей России.