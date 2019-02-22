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12:39 (мск), источник: Р-Спорт

Александр Дюков единогласно избран президентом РФС

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости, Вероника Столбунова. Александр Дюков избран президентом Российского футбольного союза (РФС) сроком на четыре года на внеочередной конференции организации в Москве.

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Источник: РИА "Новости"

Конференция состоялась 22 февраля. Дюков, кандидатуру которого выдвинули 63 организации, являющиеся членами РФС, был единственным кандидатом на выборах нового главы футбольного союза.

Дюков избран единогласным решением.

С 2008 по 2017 годы Александр Дюков являлся президентом петербургского футбольного клуба «Зенит». За это время клуб трижды становился чемпионом России, дважды — обладателем Кубка России, а также обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. На данный момент он занимает пост председателя совета директоров клуба.

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