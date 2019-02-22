Александр Дюков единогласно избран президентом РФС

С 2008 по 2017 годы Александр Дюков являлся президентом петербургского футбольного клуба «Зенит». За это время клуб трижды становился чемпионом России, дважды — обладателем Кубка России, а также обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. На данный момент он занимает пост председателя совета директоров клуба.