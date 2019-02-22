Кого подпишет ЦСКА? Куда уйдет Джанаев? Главные интриги трансферного дедлайна в РПЛ
Главное о закрытии окна в России.
Главное о закрытии окна в России.
Самое слабое место «Зенита» прямо сейчас — левый фланг обороны. Единственный гол «Фенербахче» во вчерашнем матче снова пришел оттуда. У Семака есть три кандидата на позицию: 35-летний Жирков, пропустивший полгода, 36-летний Анюков, которому удобнее играть справа, и Эльмир Набиуллин. Последний еще пару лет назад считался главным левым защитником страны, но реализоваться в Питере так и не может.
Оба варианта усиления «Зенит» провалил: аргентинец Маркос Акунья так и остался в «Спортинге», а Дмитрий Скопинцев выбрал «Краснодар». «Чемпионат» сообщал, что теперь питерские скауты следят за Алексеем Суторминым из «Оренбурга». Кстати, 7 лет назад полузащитник выпускался из академии «Зенита». Проблема только в том, что Сутормин — скорее атакующий игрок, чем защитник.
Зимой Виктор Гончаренко в интервью Sport24 говорил, что ему не нужны трансферы, если полностью здоровы будут Виктор Васин, Алан Дзагоев и Абель Эрнандес. С уругвайским нападающим все в порядке — он регулярно забивает в товарищеских матчах и хочет взять с ЦСКА золото.
C российским игроками все сложнее. Васин
После крестов Дзагоева обострилась и необходимость найти атакующего полузащитника. Если раньше боссы ЦСКА могли подождать до лета и искать замену арендованному Влашичу в
Вратарь Сослан Джанаев — лучший футболист на рынке свободных агентов прямо сейчас. В начале февраля он расторг контракт с «Рубином» и стал искать новую команду. В медиа мелькал вариант с «Уфой», но там есть стабильный первый номер — Александр Беленов.
Скорее всего, голкипер вернется в «Ахмат», где уже играл с 2010 по 2012 год. Джанаев наверняка сильнее, чем Городов и Гудиев, которые есть у грозненцев сейчас.
До перерыва команда Бердыева залезла в топ-6 РПЛ, но потеряла уже пять основных игроков — кроме Джанаева это защитники Сезар Навас (завершил карьеру), Чико (разорвал контракт
За пятницу казанцы могут потерять еще двух защитников. «Динамо» может вернуть Владимира Граната, а заодно забрать и Игоря Калинина, который раньше бегал в «Заре», «Волгаре» и «Краснодаре». По слухам, этим занимается уже новое руководство московского клуба.