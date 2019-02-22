КДК: «Фратрия» перевернула суть с головы на ноги, говоря о дискриминации

Напомним, КДК временно закрыл фанатскую трибуну «Спартака» в связи с выкриками в адрес вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме.



«Решение по “Спартаку” принято на основании рапорта делегата матча, письма офицера по борьбе с дискриминацией Алексея Смертина, видеоматериалам, представленным на заседании, и материалам СМИ. Мы прекрасно знаем, что это был рецидив, знаем, в сторону кого это было. Люди из службы Смертина мониторили на трибуне, на заседании сказали, что кричали почти все, кто там находился. Это не первый случай — в Кубке мы уже закрывали трибуну. За это отвечает служба безопасности. Персонифицированное наказание может быть в соответствии с административным кодексом, а административное наказание относится к компетенции других уполномоченных органов: полиции и судов. В функции КДК это не входит.



Мог ли “Спартак” пересадить болельщиков за другую трибуну? Вопрос не по адресу. “Фратрия” немного перевернула суть с головы на ноги, говоря о половом признаке. В дисциплинарном регламенте чётко написано, что не допускаются зрители, кроме женщин и детей до 12 лет. Не надо передёргивать», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.