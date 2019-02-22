Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:30
Вердер
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
22:30
Милан
Эмполи
Футбол. Зарубежный
22:45
Страсбур
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:45
Кардифф Сити
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
22:45
Вест Хэм Юнайтед
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
23:00
Эспаньол
Уэска
Все события
Фоторепортажи
13«Пеле в юбке»: лучшая футболистка мира празднует день рождения
10Лучшие кадры первых матчей плей-офф ЛЧ
14:20 (мск), источник: Чемпионат.com

КДК: «Фратрия» перевернула суть с головы на ноги, говоря о дискриминации

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал заявление объединения болельщиков «Спартака» «Фратрия», в котором комитет был обвинён в предвзятом отношении.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Напомним, КДК временно закрыл фанатскую трибуну «Спартака» в связи с выкриками в адрес вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме.

«Решение по “Спартаку” принято на основании рапорта делегата матча, письма офицера по борьбе с дискриминацией Алексея Смертина, видеоматериалам, представленным на заседании, и материалам СМИ. Мы прекрасно знаем, что это был рецидив, знаем, в сторону кого это было. Люди из службы Смертина мониторили на трибуне, на заседании сказали, что кричали почти все, кто там находился. Это не первый случай — в Кубке мы уже закрывали трибуну. За это отвечает служба безопасности. Персонифицированное наказание может быть в соответствии с административным кодексом, а административное наказание относится к компетенции других уполномоченных органов: полиции и судов. В функции КДК это не входит.

Мог ли “Спартак” пересадить болельщиков за другую трибуну? Вопрос не по адресу. “Фратрия” немного перевернула суть с головы на ноги, говоря о половом признаке. В дисциплинарном регламенте чётко написано, что не допускаются зрители, кроме женщин и детей до 12 лет. Не надо передёргивать», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самая красивая биатлонистка России начинает побеждать!
Руководитель норвежской сборной жёстко обвинил Устюгова в нарушении правил!
«Зенит» и «Краснодар» узнают своих соперников по 1/8 финала ЛЕ
Занял 191-е место в списке Forbes. Важное о новом президенте РФС
ФИФА запретила «Челси» регистрировать новых игроков до 2020 года
Кого подпишет ЦСКА? Главные интриги трансферного дедлайна в РПЛ
Объявлен состав сборной России по биатлону на ЧМ в Швеции
Виктория Лопырева: лицо российского футбола (фото)
Медведева чисто провела тренировку на КР, Туктамышева ошиблась
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь