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14:21 (мск), источник: Р-Спорт

Дюков сообщил, что покидает пост председателя совета директоров «Зенита»

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Новый глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что в пятницу покинет пост председателя совета директоров футбольного клуба «Зенит».

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Выборы президента РФС на четырехлетний срок состоялись в пятницу на внеочередной конференции организации в Москве. Дюков, в 2008—2017 годах занимавший пост президента санкт-петербургского «Зенита», был единственным кандидатом, его избрали единогласно. Дюков также является председателем правления и генеральным директором ПАО «Газпром нефть».

«Вы переживаете за компанию “Газпром нефть”? Вы являетесь акционером? Это никак не повлияет на мою деятельность в РФС, компания “Газпром нефть” также останется динамичной компанией. Есть клуб “Зенит”, которому я уделял значительное время. Сегодня я покину пост председателя директоров “Зенита”. То время, которое я уделял “Зениту”, буду уделять теперь РФС», — сказал журналистам Дюков.

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