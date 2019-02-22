Дюков сообщил, что покидает пост председателя совета директоров «Зенита»

Выборы президента РФС на четырехлетний срок состоялись в пятницу на внеочередной конференции организации в Москве. Дюков, в 2008—2017 годах занимавший пост президента санкт-петербургского «Зенита», был единственным кандидатом, его избрали единогласно. Дюков также является председателем правления и генеральным директором ПАО «Газпром нефть».

«Вы переживаете за компанию “Газпром нефть”? Вы являетесь акционером? Это никак не повлияет на мою деятельность в РФС, компания “Газпром нефть” также останется динамичной компанией. Есть клуб “Зенит”, которому я уделял значительное время. Сегодня я покину пост председателя директоров “Зенита”. То время, которое я уделял “Зениту”, буду уделять теперь РФС», — сказал журналистам Дюков.