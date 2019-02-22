«Уфа» подписала аргентинца на позицию Еркебулана Сейдахмета

Ранее Вомбергар выступал за словенскую «Олимпию», с которой за полтора сезона выиграл чемпионат и Кубок, а также дебютировал в еврокубках. В 34 матчах за клуб он забил 15 голов и отдал четыре ассиста.

До Словении Вомбергар выступал за родине за «Атлетико Лос Андес», «Атлетико Феникс» и «Атлетико Итузаинго». Его контракт с «Уфой» рассчитан на 3,5 года. Другие условия трансфера не уточняются.