«Уфа» подписала аргентинца на позицию Еркебулана Сейдахмета
Аргентинский нападающий Андреас Вомбергар стал игроком «Уфы» из российской
Аргентинский нападающий Андреас Вомбергар стал игроком «Уфы» из российской
Ранее Вомбергар выступал за словенскую «Олимпию», с которой за полтора сезона выиграл чемпионат и Кубок, а также дебютировал в еврокубках. В 34 матчах за клуб он забил 15 голов и отдал четыре ассиста.
До Словении Вомбергар выступал за родине за «Атлетико Лос Андес», «Атлетико Феникс» и «Атлетико Итузаинго». Его контракт с «Уфой» рассчитан на 3,5 года. Другие условия трансфера не уточняются.
Отметим, что за «Уфу» выступает форвард сборной Казахстана Еркебулан Сейдахмет. Сегодня, 22 февраля, появилась информация, что он может продолжить карьеру в «Кайрате».