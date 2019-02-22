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14:26 (мск), источник: Vesti.kz

«Уфа» подписала аргентинца на позицию Еркебулана Сейдахмета

Аргентинский нападающий Андреас Вомбергар стал игроком «Уфы» из российской премьер-лиги. Об этом объявил официальный сайт клуба.

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Ранее Вомбергар выступал за словенскую «Олимпию», с которой за полтора сезона выиграл чемпионат и Кубок, а также дебютировал в еврокубках. В 34 матчах за клуб он забил 15 голов и отдал четыре ассиста.

До Словении Вомбергар выступал за родине за «Атлетико Лос Андес», «Атлетико Феникс» и «Атлетико Итузаинго». Его контракт с «Уфой» рассчитан на 3,5 года. Другие условия трансфера не уточняются.

Отметим, что за «Уфу» выступает форвард сборной Казахстана Еркебулан Сейдахмет. Сегодня, 22 февраля, появилась информация, что он может продолжить карьеру в «Кайрате».

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