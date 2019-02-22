Прядкин: «Арсенал» проинформирован, что поле в Туле не пригодно для матча с ЦСКА

«Недавно была встреча с Костиным, он очень заинтересован в развитии “Динамо”. 25 числа будет первая комиссия, в которую входят люди из лиги по стадиону. Пока отзывы по газону не очень хорошие. По первому туру однозначно у нас негатив. В “Арсенал” отправлено письмо, что там не пригодно играть с ЦСКА. Будут играть на резервном, либо перенесём. Поле в отвратительном состоянии», — сказал Прядкин.