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14:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Прядкин: «Арсенал» проинформирован, что поле в Туле не пригодно для матча с ЦСКА

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал о ситуациях с газонами на стадионах РПЛ в преддверии возобновления сезона.

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«Недавно была встреча с Костиным, он очень заинтересован в развитии “Динамо”. 25 числа будет первая комиссия, в которую входят люди из лиги по стадиону. Пока отзывы по газону не очень хорошие. По первому туру однозначно у нас негатив. В “Арсенал” отправлено письмо, что там не пригодно играть с ЦСКА. Будут играть на резервном, либо перенесём. Поле в отвратительном состоянии», — сказал Прядкин.

Также Прядкин отметил, что решение об отмене двухраундового противостояния в Кубке России пока не принято.

«Пока не отменили, но ставим вопрос. Зачем принимали? А вы у Хашига спросите, он был инициатором. А потом “Краснодар” попал в Лигу Европы, прошёл в плей-офф и они стали задыхаться, когда попали в жёсткий график», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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