Дагестанский Сульшер. Сулейманов — феноменален

Источник: Спорт-Экспресс

В такие команды, как нынешний «Краснодар» легко влюбиться. Играет красиво, результат дает. Тренер у «быков» молодой, свой — Мурад Мусаев работает в структуре «Краснодара» с момента основания клуба, с 23 лет. А теперь еще и воспитанники клубной академии на первые роли выходят. Магомед-Шапи Сулейманов был лучшим на зимних сборах, а в ответном матче с «Байером» сделал разницу — забил классным ударом со штрафного.

Система, выстроенная Сергеем Галицким, работает. Клуб в 1/8 финала Лиги Европы и на втором месте в чемпионате, отставая от лидера всего-то на очко. А главное, команда четко организована — показывает яркий, но в то же время солидный футбол. Кто-то удивится, если «Краснодар» в итоге станет чемпионом? Не думаю.

Сулейманов — это вообще явление. У парня, которому в декабре исполнилось 19, нереальные показатели.

В этом сезоне он провел за основу «Краснодара» 17 матчей (9 — в чемпионате России, 2 — в Кубке, 6 — в Лиге Европы), забив 7 мячей (5 — в чемпионате, 2 — в ЛЕ). Казалось бы — все ОК, но ничего не выдающиеся.

А теперь посмотрим на игровое время. В чемпионате он провел на поле 182 минуты, в Кубке — 64, в Лиге Европы — 104. Итого: 350 минут (без учета добавленного времени). Получается, что для гола ему достаточно 50 минут. А вот это — феноменально для нашего футбола. Дагестанский Уле Гуннар Сульшер!

Также Сулейманов достаточно часто играл в ФНЛ — за «Краснодар-2». Там его статистика скромнее — 14 матчей, 3 гола за 1204 минуты. Видимо, дело в партнерах и тактике.

Молодой форвард ни разу в нынешнем сезоне не вышел в стартовом составе «Краснодара». Максимальное количество минут он провел в матче 1/16 финала Кубка с «Авангардом», появившись на поле сразу после перерыва. В чемпионате России же рекорд Сулейманова — 39 минут во встрече с «Уралом». В ней же он забил свой самый ранний гол, отличившись на 59-й минуте.

Самое позднее время, когда Магомед-Шапи выходил на замену — 80-я минута встречи со «Стандардом» (1:2) в Льеже. То есть такого, чтобы Мусаев выпускал его в концовке — просто потянуть время — не было никогда. Сулейманов — полноценная боевая единица, джокер.

Статистика Сулейманова в матчах «Краснодара» на зимних сборах тоже впечатляет — команда забила 8 голов, из них 4 — в активе молодого нападающего. Он не принял участия лишь в одной игре — против «Мальме» (2:0). Она состоялась в тот же день, что и встреча с «Нью-Ингланд Революшн», в которой Магомед-Шапи оформил дубль (причем он провел на поле все 90 минут).

Как Сулейманов забивает голы?

Пять голов Магомед-Шапи забил левой ногой, два — правой. Четыре гола — дома, три — на выезде.

Сулейманову также принадлежат клубный рекорд и всероссийский.

Во-первых, он — самый молодой игрок, сыгравший в составе «Краснодара». За «быков» уроженец Дагестана дебютировал 16 июля 2017 года в матче чемпионата России с «Рубином», когда ему было 17 лет и 7 месяцев.