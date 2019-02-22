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15:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дюков — о Кокорине и Мамаеве: Хотелось бы, чтобы эта история скорейшим образом разрешилась

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал ситуацию с арестом Александра Кокорина и Павла Мамаева.

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Напомним, арест игроков был продлен до 8 апреля.

Кокорин и Мамаев в октябре 2018 года устроили две драки в Москве, в результате которых пострадали три человека.

— Что вы думаете по поводу ситуации Кокорина и Мамаева?

— Я уже отвечал на этот вопрос. Я сожалею, как и многие присутствующие, что принята такая мера пресечения. Но мы понимаем, что это вина Александра и Павла. Давать правовую оценку я не могу, я не являюсь экспертом. Мнения специалистов разделились. Кто-то говорит, что такая мера это исключение. Другие говорят, что основания на это есть, если посмотреть практику. Хотелось бы, чтобы суд как можно быстрее приступил к рассмотрению этого дела по существу.

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Я знаю лично Александра как доброго и отзывчивого человека. Увиденное шокирует. Я верю, что это хороший парень, не уголовник. По- человечески его жаль. Хотелось бы, чтобы эта история как можно быстрее закончилась. Он талантливый игрок, надеюсь, он скоро вернется в футбол. Думаю, свою ошибку Александр уже осознал.

Как главе РФС, мне эта история не очень нравится. Мы говорим о том, что футбол — спорт номер один. Но имидж российских игроков и футбола в целом очень важен. И каждый день мы говорим не о детско-юношеском футболе, не о развитии, а об этой истории. Это наносит серьезный урон нашему футболу. Хотелось бы, чтобы эта история скорейшим образом разрешилась, и мы все вернулись к футболу.

Александр Дюков избран президентом РФС
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13:43 (мск)© Ньюстюб
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