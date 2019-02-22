Дюков — о Кокорине и Мамаеве: Хотелось бы, чтобы эта история скорейшим образом разрешилась
Президент РФС Александр Дюков прокомментировал ситуацию с арестом Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Президент РФС Александр Дюков прокомментировал ситуацию с арестом Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Напомним, арест игроков был продлен до 8 апреля.
Кокорин и Мамаев в октябре 2018 года устроили две драки в Москве, в результате которых пострадали три человека.
— Что вы думаете по поводу ситуации Кокорина и Мамаева?
— Я уже отвечал на этот вопрос. Я сожалею, как и многие присутствующие, что принята такая мера пресечения. Но мы понимаем, что это вина Александра и Павла. Давать правовую оценку я не могу, я не являюсь экспертом. Мнения специалистов разделились.
Я знаю лично Александра как доброго и отзывчивого человека. Увиденное шокирует. Я верю, что это хороший парень, не уголовник. По- человечески его жаль. Хотелось бы, чтобы эта история как можно быстрее закончилась. Он талантливый игрок, надеюсь, он скоро вернется в футбол. Думаю, свою ошибку Александр уже осознал.
Как главе РФС, мне эта история не очень нравится. Мы говорим о том, что футбол — спорт номер один. Но имидж российских игроков и футбола в целом очень важен. И каждый день мы говорим не о