Дюков — о Кокорине и Мамаеве: Хотелось бы, чтобы эта история скорейшим образом разрешилась

— Я уже отвечал на этот вопрос. Я сожалею, как и многие присутствующие, что принята такая мера пресечения. Но мы понимаем, что это вина Александра и Павла. Давать правовую оценку я не могу, я не являюсь экспертом. Мнения специалистов разделились. Кто-то говорит, что такая мера это исключение. Другие говорят, что основания на это есть, если посмотреть практику. Хотелось бы, чтобы суд как можно быстрее приступил к рассмотрению этого дела по существу.

Я знаю лично Александра как доброго и отзывчивого человека. Увиденное шокирует. Я верю, что это хороший парень, не уголовник. По- человечески его жаль. Хотелось бы, чтобы эта история как можно быстрее закончилась. Он талантливый игрок, надеюсь, он скоро вернется в футбол. Думаю, свою ошибку Александр уже осознал.



Как главе РФС, мне эта история не очень нравится. Мы говорим о том, что футбол — спорт номер один. Но имидж российских игроков и футбола в целом очень важен. И каждый день мы говорим не о детско-юношеском футболе, не о развитии, а об этой истории. Это наносит серьезный урон нашему футболу. Хотелось бы, чтобы эта история скорейшим образом разрешилась, и мы все вернулись к футболу.