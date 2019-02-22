Александр Дюков: Нужно вернуть пиво на стадионы. Но всех проблем это не решит

Источник: Советский спорт

— Каковы будут ваши первые решения во главе РФС?

— Первые шаги уже были сделаны. Уже рассмотрен ряд вопросов, приняты решения. Безусловно дальше будем заниматься по распределению функционала. Кадровые вопросы, составы комитетов и комиссий. Важным также является вопрос бюджета, формирование его доходной части.

Необходимо принимать решения по развитию отечественного футбола. То, о чем я коротко сказал на конференции. Количество вопросов и перечень решений, которые должны быть приняты, очень большой. У меня есть ясное понимание последующих шагов, которые я должен сделать.

— Ваша новая должность никак не отразится на работе в бизнесе?

— Вы переживаете за «Газпром-Нефть», вы являетесь акционером?

— Я за страну переживаю.

— Работа в РФС никак не повлияет бизнес. Сегодня я покину пост председателя совета директоров «Зенита». Теперь время, которое я уделял «Зениту», я буду уделять РФС. Хотя понимаю, что нужно еще больше времени уделять работе в футболе. Необходимый ресурс времени я непременно найду.

— Не могли бы подробнее рассказать, как обновится команда РФС?

— Я говорил в основном о развитии. У РФС есть организационный ресурс — примерно 130 человек — но все они в основном занимаются вопросами проведения соревнований и обеспечения национальных сборных. Вполне очевидно, чтобы действительно преуспеть в развитии, понадобится дополнительный управленческий ресурс.

Если говорить о людях, любящих футбол — они есть. Но есть и дефицит. Останется ли Александр Алаев? Он прекрасно зарекомендовал себя. Хотелось бы, чтобы таких людей в нашем футболе было больше. Каждому место в строю найдется. Уйдут только те, кто не справятся в новыми задачами.

— Действительно ли в РФС могут прийти Илья Геркус и Максим Митрофанов?

— В ближайшее время рассмотрю все кадровые вопросы. Как только это произойдет, вы тут же об этом узнаете. Предлагаю не торопить время.

— Нужен ли РФС попечительский совет?

— Если говорить о международных спортивных организаций, все они двигались в сторону прозрачности. Попечительский совет — один из инструментов, который позволит сделать деятельность РФС более понятной и открытой. Я за максимальную понятность того, что мы будем делать. Когда он будет создан, мне тяжело сказать.

— Какие у вас планы на мини-футбол?

— Он так же важен, как и все остальные разновидности футбола. Тем более это важно для нашей страны, где особые экономические условия. Этим футболом хотят заниматься в северных регионах, мы должны его поддерживать.

— Во многих странах мирах активно развивается футбол инвалидов. Как вы видите эту ситуацию в России?

— Мы в этом отстаем. В принципе уже ряд клубов и организаций делают шаги вперед. На Исполкоме в том числе обсуждали развитие футбола для людей с ограниченными возможностями. Леонид Федун сказал, что «Спартак» помогает уже трем командам.

— Вопрос по финансам. За 2017 год клубы показали общий убыток в 2 миллиарда рублей. Как можно сделать футбольный бизнес прибыльным?

— Финансовое состояние РФС, как мне известно, стабильное. Есть определенные проблемы на бюджет 2019 года, спонсоры находились в ожидании. Для них было важно, кто станет новым руководителем организации. В ближайшее время решим вопрос со спонсорами. Постараемся передоговориться со старыми спонсорами и найти новых.

— Как сделать наш футбол прибыльным?

— Здесь нет одного рецепта. Превратить лиги в успешные коммерческие предприятия не просто. Существует много нюансов. Есть положительные изменения, во многом благодаря новой футбольной инфраструктуре.

Важный вопрос — пиво и его продажи на стадионах. Мы прекрасно понимаем, что если это субботний день, то человек без пива на стадионе будет это делать в другом месте, откладывая свой приход до последнего. Тут это он этот стадион покинет, как матч закончится. Если разрешить продажу пива, была бы другая ситуация. Но продажа пива не решит всех наших проблем. Еще, например, существует проблема телеправ.

Если будет заполняемость, просмотры, если появится креативная работа со спонсорами, привлекательность футбола вырастет.

— Опыт каких зарубежных футбольных федераций хотите использовать? Может уже с кем-то встречались?

— Конечно надо знакомиться с мировой практикой. Но у каждой страны свои условия и свой уровень футбола. Простое копирование не является эффективным. У нас все очень неплохо в отечественном футболе, другие виды спорта могут позавидовать. Могу заверить, что те будет никакого копирования. А лучшую практику будем использовать. Но вообще у каждой страны своя специфика.

— Как будет использоваться наследие ЧМ-2018?

— Арены и базы переданы регионам. Дальше все зависит, как будут ими распоряжаться там. Можно проводить концерты, но без футбола окупить эти арены практически невозможно. Если процесс передачи клубам пойдет, РФС поможет этим клубам. Есть практика Казани, Нижнего Новгорода.

— Существует проблема «Лужников». Там не проводятся концерты, а сборная играет очень редко.

— Да, задачу предстоит решать вместе с мэрией Москвы. С одной стороны мы могли бы проводить там все матчи сборной. И я уверен, что матч Россия — Сан-Марино способен собрать полные трибуны. Но нам нам нужно загружать и другие стадионы, развивать футбол в регионах. Если в этом матче будет что-то решаться — это одно, а так всегда можно сыграть в Волгограде, Саранске, Самаре или где-то еще.

— В начале своей речи вы говорили о важности спонсорства. Допускаете ли, что «Газпром-Нефть» станет спонсором РФС?

— Эта компания спонсирует несколько спортивных клубов и многое делает для развития спорта в регионах. Сотрудничество с «Зенитом» используется в прагматичных целях, в качестве промотирования наших брендов. Сотрудничество с РФС возможно. Все будет зависеть от предложенных условий. Теоретически «Газпром» может стать спонсором РФС. В любом случае мы будем предлагать партнерство на тендерных условиях.

— На прошлой неделе Павел Колобков заявил, что белорусские футболисты считаться легионерами нашем футболе. Как вы к этому относитесь?

— Сегодня Исполком принял решение отменить понятие легионер для белорусов, которые могут играть за сборную Белоруссии. Это интеграционные процессы. Футбол и экономика очень близко.

Подобная практика существует в Евросоюзе. Мы считаем, что это может пойти на пользу российскому футболу. Например, молодой россиянин может начать футбольный путь в Белоруссии, если здесь на него не обратят должного внимания.

— Каким образом планируете развивать молодежное первенство? Многие игроки теряются на данном этапе.

— Если говорить о возрасте 17−19 лет, конечно было бы правильно переформатировать молодежное первенство. На данный момент это турнир непонятного формата. Все играют разными возрастами, кто-то использует молодежку для реабилитации взрослых игроков. А кто-то вообще расходует на это средства и ничего от молодежного футбола не ждет.

Правильнее проводит первенство России по круговой системе, как играет РПЛ. Новая форма молодежного чемпионата и проведение первенств России все не решит, но даст нам возможность оставить в футболе тех, кто не успел раскрыться в 17 лет. Думаем о продлении футбольного образования до 21 года, чтобы футболисты могли параллельно учится.

Вспомните Сутормина. Или Кузяева. Он закончил академию «Зенита» в 17 лет, но он был не готов для первой команды. Он мог закончить с футболом, но ему повезло. Спустя годы он раскрылся в «Ахмате» и превратился в игрока национальной сборной. Но ему повезло, потому что его папа был тренеров. А сколько детей заканчивают? Нам надо дать всем им шанс, мы потеряли огромное количество 17-летних игроков.

— В Крыму свой чемпионат, но они хотят играть в российских соревнованиях. Как видите решение этой проблемы?

— Крымский футбольный союз не входит в РФС. Ситуацию нужно изменить, но для этого нужен диалог. Только через переговоры можно найти какое-то решение.

— Сегодня уже поднимался вопрос о системе «весна-осень». Но не вами.

— По поводу «весна-осень» я высказывался не раз. Не считаю, что решение 2010 года как-то существенно изменило наш футбол и повысило его уровень. Но это и не создало непреодолимых проблем. Нельзя сказать, что был нанесен урон. Из плюсов — мы синхронизировали наш календарь с Европой. Для премьер-лиги это важно. Но также мы потеряли полтора месяца теплого времени года, в которое могли играть.

Я не собираюсь принимать волюнтаристские решения. Должен быть консенсус. Клубы премьер-лиги будут категорически против. Особенно играющие в еврокубках. В ФНЛ — тоже. Клубы ПФЛ было бы правильно перевести в старую систему, но что делать с теми, кто вышел в ФНЛ или вылетел еще ниже? Что им делать 8−10 месяцев? Боюсь, так мы можем потерять часть клубов.

— Что думаете о ситуации Кокорина и Мамаева?

— Безусловно я сожалею, как многие. С другой стороны мы понимаем, что это вина игроков. Давать правовую оценку не могу, не являюсь экспертом. Мнения специалистов разделились. Подобная мера пресечения — исключительное событие. С другой стороны основания для этого есть. Хочется, чтобы суд как можно быстрее перешел к рассмотрению этого дела.