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16:09 (мск), источник: ТАСС

Исполком РФС утвердил решение не считать белорусских футболистов легионерами

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Белорусские футболисты перестали считаться легионерами в российских футбольных турнирах. Соответствующее решение было утверждено на заседании исполкома Российского футбольного союза в пятницу, сообщает пресс-служба организации.

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Источник: РИА "Новости"

13 февраля были приняты изменения в приказ Минспорта об ограничениях на участие легионеров в российских соревнованиях, согласно которым ограничения не будут распространяться на белорусских спортсменов.

«С 22 февраля 2019 года к легионерам не относятся иностранные граждане, являющиеся гражданами союзного государства, образованного Российской Федерацией и Республикой Беларусь, при условии, что такие граждане имеют право выступать за спортивные сборные команды по футболу Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

В чемпионате России по футболу действует лимит на легионеров «6+5», по которому одновременно на поле могут находиться не больше шести иностранцев.

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