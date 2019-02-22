Исполком РФС утвердил решение не считать белорусских футболистов легионерами

Источник: РИА "Новости"

13 февраля были приняты изменения в приказ Минспорта об ограничениях на участие легионеров в российских соревнованиях, согласно которым ограничения не будут распространяться на белорусских спортсменов.

«С 22 февраля 2019 года к легионерам не относятся иностранные граждане, являющиеся гражданами союзного государства, образованного Российской Федерацией и Республикой Беларусь, при условии, что такие граждане имеют право выступать за спортивные сборные команды по футболу Республики Беларусь», — говорится в сообщении.