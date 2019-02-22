Илюхина сменила Дюкова на посту председателя совета директоров ФК «Зенит»
ТАСС, 22 февраля. Заместитель генерального директора «Газпром нефти» Елена Илюхина заняла пост исполняющей обязанности председателя совета директоров
ТАСС, 22 февраля. Заместитель генерального директора «Газпром нефти» Елена Илюхина заняла пост исполняющей обязанности председателя совета директоров
До этого пост председателя совета директоров занимал Александр Дюков, покинувший должность после избрания президентом Российского футбольного союза.