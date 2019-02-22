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16:12 (мск), источник: ТАСС

Илюхина сменила Дюкова на посту председателя совета директоров ФК «Зенит»

ТАСС, 22 февраля. Заместитель генерального директора «Газпром нефти» Елена Илюхина заняла пост исполняющей обязанности председателя совета директоров санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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До этого пост председателя совета директоров занимал Александр Дюков, покинувший должность после избрания президентом Российского футбольного союза.

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