«Фратрия» критикует КДК РФС и «Спартак». Что ответил Федун?

Источник: Спорт-Экспресс

Что случилось

В четверг объединение «Фратрия» выпустило заявление, в котором раскритиковало КДК РФС и «Спартак».

Причины:

— решение КДК о закрытии трибуны В «Открытие Арены» на встрече с «Краснодаром» 3 марта. Туда смогут попасть только женщины и дети не старше 12 лет.

— действия клуба, который, по мнению «Фратрии», не отстаивает интересы своих болельщиков.

КДК наказал «Спартак» (также клуб оштрафован на 300 тысяч рублей) по итогам матча 16-го тура чемпионата России с «Локомотивом», который состоялся 2 декабря. Комитет постановил, что тогда с фанатской трибуны красно-белых доносились расистские выкрики в адрес вратаря железнодорожников Гильерме — бразильца с российским паспортом.

Текст заявления «Фратрии»:

Причиной закрытия всей трибуны и отказа болельщикам, купившим абонементы на весь сезон в допуске на матч является то, что делегат матча услышал скандирование нескольких десятков людей в сторону вратаря «Локомотива». Данное скандирование не было поддержано заводящим ядром и барабанами трибуны и носило стихийный характер.

Мы считаем решение КДК предвзятым по отношению к болельщикам «Спартака». Тысячам людей, купившим абонементы на весь сезон, руководство РФС запрещает посещать матч, за посещение которого болельщики уже заплатили, при этом всем предлагается приобрести билеты (то есть повторно оплатить посещение этой игры) и спокойно присутствовать на игре.

Мы часто читаем заявления о том, что наказания за правонарушения на футболе должны быть персонализированы, мы видим сотни камер видеонаблюдения на трибунах, а по факту получаем, что наказывают всех без разбора.

При этом мы не видим от клуба никаких шагов в защиту своих болельщиков, которые в очередной раз оказываются беззащитны перед идиотскими решениями наших футбольных властей.

Также, вчера клуб выступил с заявлением, что лица женского пола, обладающие абонементами, могут получить бесплатные билеты на игру с «Краснодаром». То есть клуб в очередной раз разделил своих болельщиков на хороших и плохих, теперь по половому признаку.

Мы хотим привлечь внимание общественности к факту нарушения прав болельщиков и информируем, что активные болельщики «Спартака», отказываются от посещения матча «Спартак» — «Краснодар», так как это противоречит нашим принципам.

Мы никого не призываем бойкотировать этот матч и оставлять «Спартак» без поддержки.

Мы выступаем в защиту прав самых верных фанатов, купивших абонементы на Северную трибуну стадиона «Спартак».

Мы против беспредела КДК РФС и за соблюдение прав болельщиков.

Что КДК говорил тогда

Заседание по инцидентам на встрече «Спартак» — «Локомотив» состоялось 13 декабря.

После него председатель комитета Артур Григорьянц сообщил следующее:

— Присутствовали представители «Спартака» и «Локомотива». Просмотрели записи, нет сомнений, что видео было снято на этом матче. «Спартак» оштрафован за ненормативные скандирования и оскорбление Гильерме по расовому признаку на 300 тысяч рублей. Также клуб наказан закрытием трибуны B на ближайший матч чемпионата России (против «Краснодара». — Прим. «СЭ»).

Что КДК говорит теперь

В четверг Григорьянц посетил внеочередную конференцию РФС, где дал комментарий журналистам по поводу заявления «Фратрии».

— Решение принято на основании рапорта делегата, письма от офицера по борьбе с дискриминацией Алексея Смертина, видеоматериалов и материалов СМИ. Вы прекрасно знаете, что такое случилось не в первый раз (спартаковский фанаты оскорбляли Гильерме во время матча за Суперкубок России 2017 года. — Прим. «СЭ»). Поскольку у болельщиков «Спартака» это — рецидив, клуб был наказан закрытием трибуны, — отметил Григорьянц.

Председатель КДК обратил внимание на то, что «Спартак» закрытие фанатской трибуны не обжаловал.

Позиция Федуна

Также Григорьянц подчеркнул, что решение о допуске на трибуну женщин и детей до 12 лет принято в соответствии с дисциплинарным регламентом РФС. «Почему сегодня болельщики переворачивают эту историю на другую сторону? Говорят про половой признак? Решение принято в соответствии с регламентом», — сказал он.

Там же, на конференции РФС, действия «Фратрии» прокомментировал владелец «Спартака» Леонид Федун.

Сначала он сказал это:

— К сожалению, было определенное решение, которое отсекло… Были наложены определенные санкции. Мы бились, как могли. Что мы можем сделать?

Где-то через 40 минут журналисты в разговоре с Федуном вновь подняли вопрос закрытой фанатской трибуны.

— Что вы сделали для того, чтобы избежать такого наказания? — спросили у председателя совета директоров «Спартака».

— Были на заседании КДК, выразили свой протест. Что тут еще можно было сделать? Обращаться в САS (Спортивный арбитражный суд в Лозанне. — Прим. «СЭ») было бы смешно.

— Может, стоило попробовать идентифицировать нарушителей?