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18:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Крылья» завершили зимнюю трансферную кампанию

«Крылья Советов» завершили трансферную кампанию в зимнее окно, сообщает официальный сайт клуба.

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В январе и феврале к самарцам присоединились Александр Самедов, Роман Шишкин, Максим Карпов, Антон Зиньковский, Артем Тимофеев и Джано Ананидзе.

Покинули клуб Жозе Надсон, Евгений Башкиров, Олег Ланин, Алан Чочиев, Йоан Молло и Александр Соболев.

Кроме того, капитан команды Сергей Корниленко продлил контракт с самарцами.

В таблице РПЛ «Крылья Советов» занимают 13-е место с 17 очками.

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