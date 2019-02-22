Новый президент «Зенита» 7 лет руководил КХЛ. Кто такой Медведев

Источник: РИА "Новости"

Новым президентом «Зенита» стал Александр Медведев — фигура, прежде всего известная в хоккейном мире. Кто он такой и чего он добился в мире спорта?

Медведев — ярый хоккейный болельщик. Он до сих пор входит в совет директоров СКА — главной хоккейной команды Петербурга, и часто его можно встретить на матчах в Ледовом дворце. Он стал президентом клуба в 2006 году и постепенно вывел «армейцев» на новый уровень — команда встала на ноги в финансовом плане (СКА стал спонсировать «Газпром», где работает и Медведев), стал приглашать известных игроков (В разное время в Петербурге играли Алексей Яшин, Максим Сушинский, Сергей Бобровский, Дарюс Каспарайтис, Илья Ковальчук и другие). При нём СКА стал играть в яркий атакующий хоккей и собирать полные трибуны. Но его ни в коем случае нельзя было упрекнуть в предвзятости и желании протащить свою команду на вершину. СКА крушил всех и вся в регулярных чемпионатах, но неизменно проваливался в плей-офф. И Медведев не видел в этом ничего плохого, приговаривая, что это лишь отражение честности соревнования.

Медведев стоял у истоков Континентальной хоккейной лиги и был её первым президентом с 2008 по 2014 год. Он сделал КХЛ по-настоящему серьёзной силой, с которой стали считаться во всём мире. Конечно, до НХЛ ей было далеко, но благодаря новой международной лиге отечественный хоккей получил глоток свежего воздуха и рванул вперёд. Игроки уже не срывались за океан при первой возможности, битвы в чемпионате были жаркими, а победителя нельзя было предсказать. Кубок Гагарина как символ достижения новых вершин, расширение лиги в дальнее зарубежье — Чехию, Словакию, Хорватию (сейчас загребский «Медвешчак» и пражский «Лев» уже покинули лигу), наконец, в Финляндию, появление новых российских команд — прежде всего во Владивостоке, где «Адмирал» в первые сезоны выступал более чем успешно, а также в Сочи. Наконец, при Медведеве было достигнуто соглашение с НХЛ о взаимном уважении контрактов, и именно при нём клубы НХЛ впервые после распада СССР перелетели через океан, чтобы сыграть с клубами КХЛ. Сейчас в России о таком только мечтают.

Александр Иванович собрал вокруг себя команду профессионалов и был лицом лиги — смелым, открытым и дружелюбным. Он не боялся ставить интересы клубного чемпионата выше интересов сборной, отстаивал удобный для лиги календарь — последний год в КХЛ его отношения с Федерацией хоккея России можно было назвать войной.

В 2011 году Медведев сложил с себя полномочия президента СКА (эту должность занял Геннадий Тимченко), а с поста президента КХЛ его убрали осенью 2014 года, через девять месяцев после фиаско хоккейной сборной на Олимпиаде. Открыто об этом не говорилось, но Медведеву не простили отстаивания интересов лиги. КХЛ поменяла направление развития, девизом лиги стала фраза «Сильная лига — сильная сборная». У руля встал Дмитрий Чернышенко, который до этого возглавлял оргкомитет по подготовке к Сочи-2014. Медведев же остался членом совета директоров лиги.