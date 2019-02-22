Александр Медведев: Задачи «Зенита» — победа в чемпионате России и Лиге Европы

— Вчера был на матче (с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы, «Зенит» победил со счетом 3:1. — Прим. «СЭ»). Команда очень хорошо начала, забила два гола. Потом был трудный период, когда мы прижались к своим воротам и дали «Фенербахче» возможность атаковать. Там игроки техничные — как раньше говорили, умеют водиться. Пропустили гол, что поставило под угрозу выход в следующий раунд. Но потом наша команда поймала эмоциональную волну. Было приятно смотреть, как футболисты двигались, бежали, бились. Был не один опасный момент. Большую часть второго тайма наша игра оставила очень хорошее впечатление. Плюс нельзя забывать, что для «Зенита» вторая часть сезона только начинается. А «Фенербахче» находится на другом этапе в плане подготовки. Наши игроки не устали, а наоборот прибавили. Этот матч показал, что у команды очень хороший потенциал.