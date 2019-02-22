«Урал» обыграл китайский «Шицзячжуан Эвер Брайт» в контрольном матче
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Футболисты екатеринбургского «Урала» разгромили китайский клуб «Шицзячжуан Эвер Брайт» в контрольном матче на сборе на Кипре.
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Футболисты екатеринбургского «Урала» разгромили китайский клуб «Шицзячжуан Эвер Брайт» в контрольном матче на сборе на Кипре.
Встреча, прошедшая в пятницу в Лимасоле, завершилась со счетом 6:2 в пользу российской команды.
У «Урала» по дублю оформили Отман Эль Кабир (13-я и 50-я минуты) и Эрик Бикфалви (45, 47), также отличились Горан Балажиц (28) и Андрей Егорычев (65).