Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:30
Вердер
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
22:30
Милан
Эмполи
Футбол. Зарубежный
22:45
Страсбур
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:45
Кардифф Сити
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
22:45
Вест Хэм Юнайтед
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
23:00
Эспаньол
Уэска
Все события
Фоторепортажи
10Лучшие кадры первых матчей плей-офф ЛЧ
10Новая Загитова: 13-летняя чемпионка из США
20:05 (мск), источник: Р-Спорт

«Урал» обыграл китайский «Шицзячжуан Эвер Брайт» в контрольном матче

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Футболисты екатеринбургского «Урала» разгромили китайский клуб «Шицзячжуан Эвер Брайт» в контрольном матче на сборе на Кипре.

Наверх

Встреча, прошедшая в пятницу в Лимасоле, завершилась со счетом 6:2 в пользу российской команды.

У «Урала» по дублю оформили Отман Эль Кабир (13-я и 50-я минуты) и Эрик Бикфалви (45, 47), также отличились Горан Балажиц (28) и Андрей Егорычев (65).

Урал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Чемпион мира тайно женился на ослепительной модели из Казахстана
Супруга Кокорина рассказала, кто спровоцировал конфликт в кафе
Медведева и с падением победила Туктамышеву. Сезон спасен?
«Зенит» — к обидчику «Спартака», «Краснодар» — к Черышеву
Определились дата и место второго турнира UFC в России
Стало известно, кто помогал Медведевой готовиться к финалу КР
«Я жажду реванша»: Сергей Устюгов — о столкновении с Клебо
Ягудин раскритиковал прокат Медведевой на Кубке России
Футболист «Зенита» признан игроком недели в Лиге Европы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь