«Ахмат» обыграл минское «Динамо» в заключительном контрольном матче

Встреча, прошедшая в пятницу в Белеке, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Ахмата».

Данный матч стал заключительным перед возобновлением сезона для грозненской команды. В ночь на субботу игроки и персонал «Ахмата» вернутся на родину, где продолжат готовиться к выездному матчу 18-го тура чемпионата России против казанского «Рубина».