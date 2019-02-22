«Ахмат» обыграл минское «Динамо» в заключительном контрольном матче
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Футболисты грозненского «Ахмата» обыграли минское «Динамо» в своем заключительном матче февральского сбора в Турции.
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Футболисты грозненского «Ахмата» обыграли минское «Динамо» в своем заключительном матче февральского сбора в Турции.
Встреча, прошедшая в пятницу в Белеке, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Ахмата».
Данный матч стал заключительным перед возобновлением сезона для грозненской команды. В ночь на субботу игроки и персонал «Ахмата» вернутся на родину, где продолжат готовиться к выездному матчу 18-го тура чемпионата России против казанского «Рубина».