Популярный портал назвал Сулейманова «дагестанским Сульшером»
Популярный портал Football Talent Scout высоко оценил игру нападающего «Краснодара»
Популярный портал Football Talent Scout высоко оценил игру нападающего «Краснодара»
«Суперзапасной! Дагестанкий Сульшер», — говорится в сообщении Football Talent Scout.
Нынешний главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер в бытность футболистом славился голами после выхода на замену и даже получил прозвище Суперзапасной.
Сулейманов отличился накануне в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Байера» (1:1), также выйдя на замену.
|Петер Бос
|Мурад Мусаев
|Чарльз Арангис
|87′
|Магомед-Шапи Сулейманов
|84′
|1
|Лукас Храдецки
|39
|Матвей Сафонов
|23
|Митчелл Вайзер
|98
|Сергей Петров
|18
|Насименту Боргес Венделл
|6
|Кристиан Рамирес
|4
|Джонатан Та
|4
|Александр Мартынович
|10
|Юлиан Брандт
|5
|Урош Спаич
|13
|Лукас Аларио
|33
|Маурисио Перейра
81′
|31
|Кевин Фолланд
|7
|Вандерсон Масиэл
|20
|Чарльз Арангис
|77
|Шарль Каборе
|9
|Леон Бэйли
|14
|Кристоффер Олссон
37′61′
|6
|Александр Драгович
42′86′
|8
|Юрий Газинский
|11
|Исаак Телин
|85
|Иван Игнатьев
70′
|29
|Кай Хаверц
66′
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
|15
|Юлиан Баумгартлингер
|16
|Виктор Классон
77′
|89
|Дмитрий Стоцкий
90+3′
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|19
|Удары (всего)
|11
|7
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|2
|7
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Гедиминас Мажейка(Литва)
|Боковой судья
|Витаутас Шимкус(Литва)
|Боковой судья
|Витенис Казлаускас(Литва)
|За воротами
|Донатас Румшас(Литва)
|За воротами
|Робертас Валиконис(Литва)