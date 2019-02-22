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20:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Популярный портал назвал Сулейманова «дагестанским Сульшером»

Популярный портал Football Talent Scout высоко оценил игру нападающего «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманова. Портал, посвященный талантливым молодым футболистам, отметил его способность забивать после выхода на замену.

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«Суперзапасной! Дагестанкий Сульшер», — говорится в сообщении Football Talent Scout.

Во время загрузки произошла ошибка.

Нынешний главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер в бытность футболистом славился голами после выхода на замену и даже получил прозвище Суперзапасной.

Сулейманов отличился накануне в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Байера» (1:1), также выйдя на замену.

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Байер
1:1
Первый тайм: 0:0
Краснодар
Футбол, Лига Европы, 1/16 финала21.02.2019, 23:00 (МСК UTC+3)BayArena, 16084 зрителя
Главные тренеры
Петер БосМурад Мусаев
Голы
Чарльз Арангис87′
Магомед-Шапи Сулейманов84′
Составы команд
1Лукас Храдецки
39Матвей Сафонов
23Митчелл Вайзер
98Сергей Петров
18Насименту Боргес Венделл
6Кристиан Рамирес
4Джонатан Та
4Александр Мартынович
10Юлиан Брандт
5Урош Спаич
13Лукас Аларио
33Маурисио Перейра
81′
31Кевин Фолланд
7Вандерсон Масиэл
20Чарльз Арангис
77Шарль Каборе
9Леон Бэйли
14Кристоффер Олссон
37′61′
6Александр Драгович
42′86′
8Юрий Газинский
11Исаак Телин
85Иван Игнатьев
70′
29Кай Хаверц
66′
93Магомед-Шапи Сулейманов
15Юлиан Баумгартлингер
16Виктор Классон
77′
89Дмитрий Стоцкий
90+3′
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
19Удары (всего)11
7Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
11Угловые2
7Фолы12
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяГедиминас Мажейка(Литва)
Боковой судьяВитаутас Шимкус(Литва)
Боковой судьяВитенис Казлаускас(Литва)
За воротамиДонатас Румшас(Литва)
За воротамиРобертас Валиконис(Литва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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