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15«Зенит» и «Краснодар» вышли в 1/8 финала Лиги Европы
11:03 (мск), источник: Sport24

«Азмун — попадание в “десятку”, Ракицкий добавит “Зениту” яиц». Агенты оценивают трансферы РПЛ

Итоги зимнего трансферного окна.

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22 февраля в российской Премьер-лиге закрылось трансферное окно. Sport24 вместе с футбольными агентами выделяет его главные события.

ЦСКА подписал Игоря Дивеева, 19-летнего защитника почти без опыта. Насколько это правильное решение?

Дмитрий Селюк: — Если бы ЦСКА так и не подписал центрального защитника, это не значило бы их ослабление. Чтобы набирать в результатах, нужно реально укрепляться, а не просто подписывать для галочки.

Александр Маньяков: — Я думаю, с учетом того, что у ЦСКА на сегодня неплохая линия обороны, Дивеев — это вложение в будущее. Он действительно хорош. Я не уверен, что он прямо сейчас будет помощником для армейцев, но перспективы у парня интересные.

Роман Орещук: — ЦСКА совершил отличное подписание. Дивеев — чудесный игрок, сильный футболист с большими перспективами. Хороший парень, русский паспорт, интересная покупка. Им интересовался «Арсенал»? Как говорится, хотеть не вредно. Хотеть можно сколько угодно, а сделку-то совершил ЦСКА. Я очень верю в успех Игоря и надеюсь, что он хорошо проявит себя.

Насколько приобретения «Зенита» помогут ему в борьбе за чемпионство?

Дмитрий Селюк: — Нужно отдать им должное. «Зенит» провел очень качественные усиления в лице Ракицкого, Азмуна, Барриоса, которые будут помогать команде. То, что «Зенит» отправляет часть игроков обратно в аренды — тоже правильно.

Александр Маньяков: — Даже по игре с «Фенербахче» стало ясно, что Азмун — это попадание в десятку. Барриос, как принято называть опорников, настоящая «собака». В плане разрушения он очень интересный футболист. «Зениту» не хватало именно такого игрока в центре поля, потому что Краневиттер не справляется в полной мере с отведенной ему ролью. Ну и Ракицкий. Я думаю, этот трансфер добавит яиц футбольному клубу «Зенит».

Роман Орещук: — Однозначно помогут. «Зенит» все сделал правильно, и я думаю, в конечном итоге он и придет к чемпионству.

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«Спартак» отпустил очень многих игроков. Как это может сказаться на результатах в сезоне?

Дмитрий Селюк:
— Первые пару месяцев может сразу и не сказаться, но в дальнейшем это будет хорошо для них. Обновление «Спартака» и выход из трясины — это очень правильно. Надо делать симбиоз молодежи и опытных футболистов, так как одной молодежью все не выиграть. Тем более этот опыт нужен будет при выходе в Лигу Европы или Лигу Чемпионов.

Александр Маньяков:
— Я считаю, что сейчас у «Спартака» очень хорошая обойма футболистов. Есть сплав опыта и молодости. Клуб, на данный момент, ведет правильную трансферную политику.

Роман Орещук:
— «Спартак» многих отпустил, но и приобрел довольно-таки неплохих футболистов. Мне кажется, в этом году происходит становление команды, за чемпионство они бороться не будут, но за тройку должны побороться.

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Насколько правильным было решение «Ростова» отпустить Скопинцева в «Краснодар»?

Дмитрий Селюк:
— У «Ростова» сама суть команды состоит в том, чтобы раскручивать и продавать. И продают они здорово. Другое дело, что ни один футболист из «Ростова» почему-то не заиграл. Странно другое: когда Скопинцев играл в «Балтике», его предлагали Хашигу (гендиректор «Краснодара») за 500 тысяч, и он был не нужен. А тут вдруг через полгода за 5 миллионов стал нужен «Краснодару»?

Александр Маньяков:
— Все имеет свою цену. Будь то человек, какая-то вещь или автомобиль. «Краснодар» сделал то предложение, которое «Ростов» устроило. Плюс к этому, в «Ростов» пришел Евгений Чернов. Думаю, это будет равноценная замена Скопинцеву. Ну и все-таки «Краснодар» более статусный клуб, чем «Ростов». И Скопинцев по своей манере игры очень подходит «Краснодару». Они хотят таких крайних защитников, которые активно участвуют в созидании.

Роман Орещук:
— Ничего страшного в этом нет. Скопинцеву очень важно расти, а «Ростову» нужно деньги платить футболистам, так что это дополнительный заработок, поэтому все правильно. Хорошее решение и для клуба, и для футболиста, а «Краснодар» можно поздравить с отличным приобретением.

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«Локомотив» остался без спортивного директора в трансферное окно. Это провал?

Дмитрий Селюк:
— То, что убрали предыдущего спортивного директора — это правильно. Во-первых, сейчас Кикнадзе надо разгрести и упорядочить работу клуба. В ближайшее время спортивного директора назначат, и он должен будет иметь хорошую репутацию, переживать за клуб и работать открыто.

Александр Маньяков:
— Я не думаю, что это провал. У «Локомотива» мощная обойма футболистов. И на замене сидят очень интересные ребята. Тот же Роман Тугарев, который для меня один из самых ярких молодых футболистов в нашей стране. Думаю, Юрию Павловичу грех жаловаться. И, как мы знаем, основные приобретения совершаются летом, перед началом сезона. Зимой далеко не каждый клуб готов отпускать своего лидера. Приходится либо переплачивать, либо ждать лета.

Роман Орещук:
— Не вижу никаких проблем в том, что «Локо» без спортивного директора. А почему нет? На данный момент «Локомотив» полностью укомплектован. Нет мест, где нужно было бы усиление, а тратить деньги просто так не имеет смысла. Уж за кого-кого, а за них я вообще не переживаю. Но о летнем окне надо уже сейчас начинать думать. В ближайший месяц-полтора «Локомотив» определится не только со спортивным директором, но и с селекционным отделом.

Получится ли у Азмуна без Бердыева?

Дмитрий Селюк:
— Безусловно, Азмун — топовый игрок, но если смотреть с точки зрения игры, Азмуну лучше играть в клубах вроде «Ростова» и «Рубина». Ему нужен простор в команде, которая играет от обороны.

Александр Маньяков:
— Уверен, что у него все получится. Он уже взрослый парень и разносторонний футболист. Мы видели, как он здорово играл за сборную Ирана на чемпионате мира. Плюс — вчерашний матч. Три результативных действия — супердебют.

Роман Орещук:
— Своей игрой вчера он всем все уже доказал и объяснил, что это один из наших топовых нападающих, который был куплен за адекватные деньги. Уже сейчас он принес пользу «Зениту» и отбил пару миллионов трансфера игрой в Лиге Европы.

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Какие перспективы у «Рубина»?

Дмитрий Селюк:
— Бердыев — глыба тренерского цеха. Организационная и спортивная составляющая у них на топ-уровне. Я уверен, что «Рубин» справится. Продажа Азмуна тоже кое-где подправит их положение, и если не в этом сезоне, то в следующем ситуация должна исправиться.

Александр Маньяков:
— Ни для кого не секрет, что сейчас главная задача руководства «Рубина» — выйти из финансового пике, в котором клуб оказался. Но я думаю, что у них все будет хорошо уже через сезон. Просто надо чуть-чуть потерпеть.

Роман Орещук:
— Курбан Бекиевич очень грамотный специалист и сильный тренер, знает, что делает. Даже отпуская игроков, он умудряется из того что было слепить хорошие команды. Конечно, сейчас им будет тяжело финансово, но команда будет добротным середняком нашей премьер-лиги.

Какой клуб усилился лучше всех?

Дмитрий Селюк:
— «Зенит» с приобретениями Ракицкого и Барриоса выигрывает. А вот у Спартака лучший трансфер — это Кононов.

Александр Маньяков:
— Здесь надо говорить о совокупности игроков, которые ушли из клуба и пришли в него. Если брать эти два компонента, то я бы выделил «Енисей» и «Спартак».

Роман Орещук:
— Пальму первенства должны разделить «Зенит» и «Ростов».

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Какой клуб усилился хуже всех?

Дмитрий Селюк:
— Я пока не понимаю приобретений «Краснодара», особенно если мы смотрим в перспективе Лиги Чемпионов.

Александр Маньяков:
— Не могу кого-то выделить. Я не ждал трансферного бума ни от кого. Потому что те команды, которые готовы платить за потенциальных новичков, и так хорошо укомплектованы. Многие говорят о «Локомотиве», но я бы не сказал, что он плохо усилился. У «Локомотива» хороший состав. К примеру, на позицию левого защитника там три кандидата. В центре поля тоже выбор великолепный. Если «Локо» хотел взять футболиста атаки, то это должен был быть футболист высокого европейского уровня. А зимой это сделать очень трудно.

Роман Орещук:
— «Анжи».

Главный трансфер зимы

Дмитрий Селюк:
— Ракицкий и Азмун, перешедшие в «Зенит».

Александр Маньяков:
— Переход Азмуна в «Зенит».

Роман Орещук:
— Однозначно, Сердар Азмун, оказавшийся в «Зените».

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