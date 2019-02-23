«Азмун — попадание в “десятку”, Ракицкий добавит “Зениту” яиц». Агенты оценивают трансферы РПЛ

22 февраля в российской Премьер-лиге закрылось трансферное окно. Sport24 вместе с футбольными агентами выделяет его главные события.

ЦСКА подписал Игоря Дивеева, 19-летнего защитника почти без опыта. Насколько это правильное решение?

Дмитрий Селюк: — Если бы ЦСКА так и не подписал центрального защитника, это не значило бы их ослабление. Чтобы набирать в результатах, нужно реально укрепляться, а не просто подписывать для галочки.

Александр Маньяков: — Я думаю, с учетом того, что у ЦСКА на сегодня неплохая линия обороны, Дивеев — это вложение в будущее. Он действительно хорош. Я не уверен, что он прямо сейчас будет помощником для армейцев, но перспективы у парня интересные.

Роман Орещук: — ЦСКА совершил отличное подписание. Дивеев — чудесный игрок, сильный футболист с большими перспективами. Хороший парень, русский паспорт, интересная покупка. Им интересовался «Арсенал»? Как говорится, хотеть не вредно. Хотеть можно сколько угодно, а сделку-то совершил ЦСКА. Я очень верю в успех Игоря и надеюсь, что он хорошо проявит себя.

Насколько приобретения «Зенита» помогут ему в борьбе за чемпионство?

Дмитрий Селюк: — Нужно отдать им должное. «Зенит» провел очень качественные усиления в лице Ракицкого, Азмуна, Барриоса, которые будут помогать команде. То, что «Зенит» отправляет часть игроков обратно в аренды — тоже правильно.

Александр Маньяков: — Даже по игре с «Фенербахче» стало ясно, что Азмун — это попадание в десятку. Барриос, как принято называть опорников, настоящая «собака». В плане разрушения он очень интересный футболист. «Зениту» не хватало именно такого игрока в центре поля, потому что Краневиттер не справляется в полной мере с отведенной ему ролью. Ну и Ракицкий. Я думаю, этот трансфер добавит яиц футбольному клубу «Зенит».

Роман Орещук: — Однозначно помогут. «Зенит» все сделал правильно, и я думаю, в конечном итоге он и придет к чемпионству.

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font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/zenit_spb/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> zenit_spb</a> (@zenit_spb) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-02-21T16:59:32+00:00">21 Фев 2019 в 8:59 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Спартак» отпустил очень многих игроков. Как это может сказаться на результатах в сезоне?

Дмитрий Селюк:

— Первые пару месяцев может сразу и не сказаться, но в дальнейшем это будет хорошо для них. Обновление «Спартака» и выход из трясины — это очень правильно. Надо делать симбиоз молодежи и опытных футболистов, так как одной молодежью все не выиграть. Тем более этот опыт нужен будет при выходе в Лигу Европы или Лигу Чемпионов.

Александр Маньяков:

— Я считаю, что сейчас у «Спартака» очень хорошая обойма футболистов. Есть сплав опыта и молодости. Клуб, на данный момент, ведет правильную трансферную политику.

Роман Орещук:

— «Спартак» многих отпустил, но и приобрел довольно-таки неплохих футболистов. Мне кажется, в этом году происходит становление команды, за чемпионство они бороться не будут, но за тройку должны побороться.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bt5o7rpgSOq/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bt5o7rpgSOq/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div></a> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bt5o7rpgSOq/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">⚽️ До первого официального матча осталось чуть больше двух недель. ⠀ Скоро увидимся! ? — #спартак #spartak #фксм #fcsm #краснобелые #впередспартак #рпл #rpl</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/fcsm_official/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> FC Spartak Moscow</a> (@fcsm_official) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-02-15T11:23:22+00:00">15 Фев 2019 в 3:23 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Насколько правильным было решение «Ростова» отпустить Скопинцева в «Краснодар»?

Дмитрий Селюк:

— У «Ростова» сама суть команды состоит в том, чтобы раскручивать и продавать. И продают они здорово. Другое дело, что ни один футболист из «Ростова» почему-то не заиграл. Странно другое: когда Скопинцев играл в «Балтике», его предлагали Хашигу (гендиректор «Краснодара») за 500 тысяч, и он был не нужен. А тут вдруг через полгода за 5 миллионов стал нужен «Краснодару»?

Александр Маньяков:

— Все имеет свою цену. Будь то человек, какая-то вещь или автомобиль. «Краснодар» сделал то предложение, которое «Ростов» устроило. Плюс к этому, в «Ростов» пришел Евгений Чернов. Думаю, это будет равноценная замена Скопинцеву. Ну и все-таки «Краснодар» более статусный клуб, чем «Ростов». И Скопинцев по своей манере игры очень подходит «Краснодару». Они хотят таких крайних защитников, которые активно участвуют в созидании.

Роман Орещук:

— Ничего страшного в этом нет. Скопинцеву очень важно расти, а «Ростову» нужно деньги платить футболистам, так что это дополнительный заработок, поэтому все правильно. Хорошее решение и для клуба, и для футболиста, а «Краснодар» можно поздравить с отличным приобретением.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BuG-pA9H-pj/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BuG-pA9H-pj/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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После успешного прохождения медицинского обследования футболист подписал с клубом контракт, срок которого истекает 30 июня 2023 года. В ближайшее время Скопинцев будет внесен в заявку черно-зеленых на текущий сезон под номером 1️⃣1️⃣ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #BullsFamily #ДоброПожаловать #Трансфер</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/fckrasnodar/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> FC Krasnodar / ФК Краснодар</a> (@fckrasnodar) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-02-20T15:43:11+00:00">20 Фев 2019 в 7:43 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Локомотив» остался без спортивного директора в трансферное окно. Это провал?

Дмитрий Селюк:

— То, что убрали предыдущего спортивного директора — это правильно. Во-первых, сейчас Кикнадзе надо разгрести и упорядочить работу клуба. В ближайшее время спортивного директора назначат, и он должен будет иметь хорошую репутацию, переживать за клуб и работать открыто.

Александр Маньяков:

— Я не думаю, что это провал. У «Локомотива» мощная обойма футболистов. И на замене сидят очень интересные ребята. Тот же Роман Тугарев, который для меня один из самых ярких молодых футболистов в нашей стране. Думаю, Юрию Павловичу грех жаловаться. И, как мы знаем, основные приобретения совершаются летом, перед началом сезона. Зимой далеко не каждый клуб готов отпускать своего лидера. Приходится либо переплачивать, либо ждать лета.

Роман Орещук:

— Не вижу никаких проблем в том, что «Локо» без спортивного директора. А почему нет? На данный момент «Локомотив» полностью укомплектован. Нет мест, где нужно было бы усиление, а тратить деньги просто так не имеет смысла. Уж за кого-кого, а за них я вообще не переживаю. Но о летнем окне надо уже сейчас начинать думать. В ближайший месяц-полтора «Локомотив» определится не только со спортивным директором, но и с селекционным отделом.

Получится ли у Азмуна без Бердыева?

Дмитрий Селюк:

— Безусловно, Азмун — топовый игрок, но если смотреть с точки зрения игры, Азмуну лучше играть в клубах вроде «Ростова» и «Рубина». Ему нужен простор в команде, которая играет от обороны.

Александр Маньяков:

— Уверен, что у него все получится. Он уже взрослый парень и разносторонний футболист. Мы видели, как он здорово играл за сборную Ирана на чемпионате мира. Плюс — вчерашний матч. Три результативных действия — супердебют.

Роман Орещук:

— Своей игрой вчера он всем все уже доказал и объяснил, что это один из наших топовых нападающих, который был куплен за адекватные деньги. Уже сейчас он принес пользу «Зениту» и отбил пару миллионов трансфера игрой в Лиге Европы.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BuL_QG-F9Qz/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BuL_QG-F9Qz/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div></a> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BuL_QG-F9Qz/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Лучший! Best! بهترین @sardar_azmoun</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/zenit_spb/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> zenit_spb</a> (@zenit_spb) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-02-22T14:24:43+00:00">22 Фев 2019 в 6:24 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Какие перспективы у «Рубина»?

Дмитрий Селюк:

— Бердыев — глыба тренерского цеха. Организационная и спортивная составляющая у них на топ-уровне. Я уверен, что «Рубин» справится. Продажа Азмуна тоже кое-где подправит их положение, и если не в этом сезоне, то в следующем ситуация должна исправиться.

Александр Маньяков:

— Ни для кого не секрет, что сейчас главная задача руководства «Рубина» — выйти из финансового пике, в котором клуб оказался. Но я думаю, что у них все будет хорошо уже через сезон. Просто надо чуть-чуть потерпеть.

Роман Орещук:

— Курбан Бекиевич очень грамотный специалист и сильный тренер, знает, что делает. Даже отпуская игроков, он умудряется из того что было слепить хорошие команды. Конечно, сейчас им будет тяжело финансово, но команда будет добротным середняком нашей премьер-лиги.

Какой клуб усилился лучше всех?

Дмитрий Селюк:

— «Зенит» с приобретениями Ракицкого и Барриоса выигрывает. А вот у Спартака лучший трансфер — это Кононов.

Александр Маньяков:

— Здесь надо говорить о совокупности игроков, которые ушли из клуба и пришли в него. Если брать эти два компонента, то я бы выделил «Енисей» и «Спартак».

Роман Орещук:

— Пальму первенства должны разделить «Зенит» и «Ростов».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BuJrcHXFeOd/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BuJrcHXFeOd/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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Традиционное фото после подписания контракта с @mevljamiha</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/fcrostov/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Football club "Rostov"</a> (@fcrostov) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-02-21T16:53:07+00:00">21 Фев 2019 в 8:53 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Какой клуб усилился хуже всех?

Дмитрий Селюк:

— Я пока не понимаю приобретений «Краснодара», особенно если мы смотрим в перспективе Лиги Чемпионов.

Александр Маньяков:

— Не могу кого-то выделить. Я не ждал трансферного бума ни от кого. Потому что те команды, которые готовы платить за потенциальных новичков, и так хорошо укомплектованы. Многие говорят о «Локомотиве», но я бы не сказал, что он плохо усилился. У «Локомотива» хороший состав. К примеру, на позицию левого защитника там три кандидата. В центре поля тоже выбор великолепный. Если «Локо» хотел взять футболиста атаки, то это должен был быть футболист высокого европейского уровня. А зимой это сделать очень трудно.

Роман Орещук:

— «Анжи».

Главный трансфер зимы

Дмитрий Селюк:

— Ракицкий и Азмун, перешедшие в «Зенит».

Александр Маньяков:

— Переход Азмуна в «Зенит».