«Азмун — попадание в “десятку”, Ракицкий добавит “Зениту” яиц». Агенты оценивают трансферы РПЛ
Итоги зимнего трансферного окна.
Итоги зимнего трансферного окна.
22 февраля в российской
Дмитрий Селюк: — Если бы ЦСКА так и не подписал центрального защитника, это не значило бы их ослабление. Чтобы набирать в результатах, нужно реально укрепляться, а не просто подписывать для галочки.
Александр Маньяков: — Я думаю, с учетом того, что у ЦСКА на сегодня неплохая линия обороны, Дивеев — это вложение в будущее. Он действительно хорош. Я не уверен, что он прямо сейчас будет помощником для армейцев, но перспективы у парня интересные.
Роман Орещук: — ЦСКА совершил отличное подписание. Дивеев — чудесный игрок, сильный футболист с большими перспективами. Хороший парень, русский паспорт, интересная покупка. Им интересовался «Арсенал»? Как говорится, хотеть не вредно. Хотеть можно сколько угодно, а
Дмитрий Селюк: — Нужно отдать им должное. «Зенит» провел очень качественные усиления в лице Ракицкого, Азмуна, Барриоса, которые будут помогать команде. То, что «Зенит» отправляет часть игроков обратно в аренды — тоже правильно.
Александр Маньяков: — Даже по игре с «Фенербахче» стало ясно, что Азмун — это попадание в десятку. Барриос, как принято называть опорников, настоящая «собака». В плане разрушения он очень интересный футболист. «Зениту» не хватало именно такого игрока в центре поля, потому что Краневиттер не справляется в полной мере с отведенной ему ролью. Ну и Ракицкий. Я думаю, этот трансфер добавит яиц футбольному клубу «Зенит».
Роман Орещук: — Однозначно помогут. «Зенит» все сделал правильно, и я думаю, в конечном итоге он и придет к чемпионству.
Дмитрий Селюк:
— Первые пару месяцев может сразу и не сказаться, но в дальнейшем это будет хорошо для них. Обновление «Спартака» и выход из трясины — это очень правильно. Надо делать симбиоз молодежи и опытных футболистов, так как одной молодежью все не выиграть. Тем более этот опыт нужен будет при выходе в Лигу Европы или Лигу Чемпионов.
Александр Маньяков:
— Я считаю, что сейчас у «Спартака» очень хорошая обойма футболистов. Есть сплав опыта и молодости. Клуб, на данный момент, ведет правильную трансферную политику.
Роман Орещук:
— «Спартак» многих отпустил, но и приобрел
Дмитрий Селюк:
— У «Ростова» сама суть команды состоит в том, чтобы раскручивать и продавать. И продают они здорово. Другое дело, что ни один футболист из «Ростова»
Александр Маньяков:
— Все имеет свою цену. Будь то человек,
Роман Орещук:
— Ничего страшного в этом нет. Скопинцеву очень важно расти, а «Ростову» нужно деньги платить футболистам, так что это дополнительный заработок, поэтому все правильно. Хорошее решение и для клуба, и для футболиста, а «Краснодар» можно поздравить с отличным приобретением.
Дмитрий Селюк:
— То, что убрали предыдущего спортивного директора — это правильно.
Александр Маньяков:
— Я не думаю, что это провал. У «Локомотива» мощная обойма футболистов. И на замене сидят очень интересные ребята. Тот же Роман Тугарев, который для меня один из самых ярких молодых футболистов в нашей стране. Думаю, Юрию Павловичу грех жаловаться. И, как мы знаем, основные приобретения совершаются летом, перед началом сезона. Зимой далеко не каждый клуб готов отпускать своего лидера. Приходится либо переплачивать, либо ждать лета.
Роман Орещук:
— Не вижу никаких проблем в том, что «Локо» без спортивного директора. А почему нет? На данный момент «Локомотив» полностью укомплектован. Нет мест, где нужно было бы усиление, а тратить деньги просто так не имеет смысла. Уж за
Дмитрий Селюк:
— Безусловно, Азмун — топовый игрок, но если смотреть с точки зрения игры, Азмуну лучше играть в клубах вроде «Ростова» и «Рубина». Ему нужен простор в команде, которая играет от обороны.
Александр Маньяков:
— Уверен, что у него все получится. Он уже взрослый парень и разносторонний футболист. Мы видели, как он здорово играл за сборную Ирана на чемпионате мира. Плюс — вчерашний матч. Три результативных действия — супердебют.
Роман Орещук:
— Своей игрой вчера он всем все уже доказал и объяснил, что это один из наших топовых нападающих, который был куплен за адекватные деньги. Уже сейчас он принес пользу «Зениту» и отбил пару миллионов трансфера игрой в Лиге Европы.
Дмитрий Селюк:
— Бердыев — глыба тренерского цеха. Организационная и спортивная составляющая у них на
Александр Маньяков:
— Ни для кого не секрет, что сейчас главная задача руководства «Рубина» — выйти из финансового пике, в котором клуб оказался. Но я думаю, что у них все будет хорошо уже через сезон. Просто надо
Роман Орещук:
— Курбан Бекиевич очень грамотный специалист и сильный тренер, знает, что делает. Даже отпуская игроков, он умудряется из того что было слепить хорошие команды. Конечно, сейчас им будет тяжело финансово, но команда будет добротным середняком нашей
Дмитрий Селюк:
— «Зенит» с приобретениями Ракицкого и Барриоса выигрывает. А вот у Спартака лучший трансфер — это Кононов.
Александр Маньяков:
— Здесь надо говорить о совокупности игроков, которые ушли из клуба и пришли в него. Если брать эти два компонента, то я бы выделил «Енисей» и «Спартак».
Роман Орещук:
— Пальму первенства должны разделить «Зенит» и «Ростов».
Дмитрий Селюк:
— Я пока не понимаю приобретений «Краснодара», особенно если мы смотрим в перспективе Лиги Чемпионов.
Александр Маньяков:
— Не могу
Роман Орещук:
— «Анжи».
Главный трансфер зимы
Дмитрий Селюк:
— Ракицкий и Азмун, перешедшие в «Зенит».
Александр Маньяков:
— Переход Азмуна в «Зенит».
Роман Орещук:
— Однозначно, Сердар Азмун, оказавшийся в «Зените».