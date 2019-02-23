Московское «Динамо» и «Рубин» разошлись миром в контрольном матче
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Футболисты московского «Динамо» сыграли вничью с казанским «Рубином» в контрольном матче на тренировочном сборе в Турции.
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Футболисты московского «Динамо» сыграли вничью с казанским «Рубином» в контрольном матче на тренировочном сборе в Турции.
Встреча, прошедшая в субботу в Белеке, завершилась вничью со счетом 2:2. В составе «бело-голубых» отличились Евгений Луценко (на 25-й минуте) и Жоаозиньо (85). У казанского клуба голами отметились Александр Бухаров (12) и Артур Сагитов (87).
Позднее «Динамо» проведет контрольный матч с латвийским «Спартаком», встреча начнется в 17:00 по московскому времени.
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