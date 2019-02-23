Московское «Динамо» и «Рубин» разошлись миром в контрольном матче

Встреча, прошедшая в субботу в Белеке, завершилась вничью со счетом 2:2. В составе «бело-голубых» отличились Евгений Луценко (на 25-й минуте) и Жоаозиньо (85). У казанского клуба голами отметились Александр Бухаров (12) и Артур Сагитов (87).