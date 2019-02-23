«Спартак» потерпел поражение от «Шерифа» в контрольном матче в Турции
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Футболисты московского «Спартака» проиграли молдавскому «Шерифу» в контрольном матче на тренировочном сборе в Турции.
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Футболисты московского «Спартака» проиграли молдавскому «Шерифу» в контрольном матче на тренировочном сборе в Турции.
Встреча, прошедшая в субботу в Белеке, завершилась поражением «красно-белых» со счетом 1:2. У «Шерифа» отличились Владимир Ковачевич (на 42-й минуте) и Антун Палич (45). В составе московского клуба голом отметился Софьян Ханни (62).
Следующий матч «Спартак», занимающий четвертую строчку в турнирной таблице Российской