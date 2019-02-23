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19:36 (мск), источник: Sport24

Одно из самых бестолковых трансферных окон в РПЛ. Топ-клубы практически не усилились

Новички есть, но по кампаниям каждого клуба есть вопросы.

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Источник: РИА "Новости"

Зимние ТО — вообще не пора сенсаций и трансферных бомб. Несмотря на этот факт и на кризис, российские клубы провернули несколько интересных сделок. Тем не менее, мощно и качественно не усилился никто. Сейчас объясним почему.

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«Зенит»

В это окно «Зенит» потратил 37 млн евро. Нормальная сумма, учитывая, что Паредеса продали за 47. Да, команда усилилась топовым по меркам РПЛ защитником Ракицким и таким же топовым по нашим меркам Азмуном, который уже принес огромную пользу. Плюс пришел Вильмар Барриос, призванный закрыть позицию опорника. Но все не так однозначно.

«Зенит» так и не приобрел креативного игрока в центр поля. История с Барриосом совсем не про это, это игрок формата Игоря Денисова, который не будет грызть землю в центре поля, но атаке помогать не будет. По факту вместо Паредеса «Зенит» взял Ракицкого, на которого ляжет роль по разгону атак диагоналями и длинными передачами. То есть у Семака по-прежнему в распоряжении огромный набор центральных полузащитников, но ни Маркизио, ни Кузяев, ни Оздоев и Мусаев не тянут на роль лидеров и определяющих игроков центра поля, которые должны связывать между собой линии.

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Также «Зенит» провалил переговоры по Маркосу Акунье и не выполнил, пожалуй, главную задачу на это ТО — закрыть позицию левого защитника. И вообще у команды дефицит игроков фланга — из аренды пришлось даже возвращать Эмилиано Ригони, но аргентинец даже несмотря на отсутствие сильной конкуренции не приблизился к основе.

В итоге «Зенит» получил нескольких сильных игроков, но никто из них не может прямым образом повлиять на построение игры в центре поля. А это — главная задача Семака на оставшуюся часть сезона, если он не планирует взять чемпионство банальными забросами на форвардов.

«Краснодар»

Клуб Галицкого тоже по факту неплохо усилился, взяв перспективного Кристоффера Олссона и забрав из «Ростова» Дмитрия Скопинцева. Но тут пара нюансов.

Первый. Олссон — прямая замена провалившемуся Кристиану Куэве, которого всего полгода назад взяли за 8 млн евро, а продали за 6. Олссон — талантливый и молодой футболист, но никто не дает гарантий, что он сможет стать лидером на важнейшей для «Краснодара» позиции.

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Второй нюанс — непонятно, как «Краснодар» собирается использовать Скопинцева. У Дмитрия есть серьезные проблемы с навыками игры в обороне, это скорее латераль, чем крайний защитник. Учитывая, что «Краснодар» всегда играет по схеме с четырьмя защитниками и при наличии Кристиана Рамиреса в качестве конкурента (а в полузащите выше играет Классон), не совсем очевидны перспективы Стоцкого именно в этой команде.

«Краснодар» не усилил проблемную позицию в центре обороны. Помимо основных Спайича и Мартыновича есть только Фьолусон, который, кажется, пока не тянет уровень РПЛ и вряд ли когда-нибудь сделает это (исландцу скоро стукнет 30). Как и в случае с центром полузащиты, возможно, «Краснодар» будет делать ставку на молодых воспитанников. Но по стабильности команды это ударит сильно.

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ЦСКА

По ЦСКА было изначально понятно, что клуб после летней закупки футболистов не будет активен на трансферном рынке, а Гончаренко займется отработкой связей между имеющимися игроками. Тем не менее, армейцы активно искали еще одного центрального защитника, но не справились с этим, упустив сначала Якоба Глеснеса, а затем бразильца Сантоса. В итоге впопыхах в последний день трансферного окна был взят в аренду 19-летний защитник «Уфы» Игорь Дивеев. Плюс в сложное положение клуб поставила очередная серьезная травма Дзагоева под закрытие трансферного окна. В общем, ЦСКА не усилился вообще, но у Гончаренко есть очень хорошие резервы, из которых можно еще много чего выжать. Он это умеет.

«Спартак»

Приобретение Айртона может стать очень хорошим вложением и создаст мощную конкуренцию Дмитрию Комбарову на левом фланге обороны. Но 7 млн евро — серьезная для нашего футбола сумма и пока сложно сказать, оправдает ли ее бразилец и не скажется ли отсутствие на поле одного из лидеров в раздевалке на взаимоотношениях в коллективе.

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Также «Спартак» взял целый ряд молодых футболистов — Гулиева, Умярова и Глушенкова. Но никто из них пока не рассматривается как игрок основы. В оставшейся части сезона вряд ли кто-то из них будет играть определяющую роль.

Можно сказать, что этой зимой «Спартак» расчистил место в составе под летние усиления. Ушли Попов, Самедов, Петкович, а вместо них не пришел никто, кто мог бы усилить основу здесь и сейчас.

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«Локомотив»

Среди новичков «Локомотива» этой зимой — лишь 18-летний полузащитник из Грузии Хвича Кварацкелия, который вряд ли брался под основу. Несмотря на активный интерес к хавбеку «Ромы» Анте Чоричу, «Локомотив» просто бездействовал все трансферное окно, кое-как умудрившись лишь раскидать по арендам регрессирующих Портнягина и Маргасова. И если другие топ-клубы РПЛ взяли игроков, которые в теории могут принести пользу во второй части сезона, то «Локомотив» даже не заходил на трансферный рынок. Странная политика действующего чемпиона.

Марк Бессонов

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