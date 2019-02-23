Одно из самых бестолковых трансферных окон в РПЛ. Топ-клубы практически не усилились
Новички есть, но по кампаниям каждого клуба есть вопросы.
Новички есть, но по кампаниям каждого клуба есть вопросы.
Зимние ТО — вообще не пора сенсаций и трансферных бомб. Несмотря на этот факт и на кризис, российские клубы провернули несколько интересных сделок. Тем не менее, мощно и качественно не усилился никто. Сейчас объясним почему.
В это окно «Зенит» потратил 37 млн евро. Нормальная сумма, учитывая, что Паредеса продали за 47. Да, команда усилилась топовым по меркам РПЛ защитником Ракицким и таким же топовым по нашим меркам Азмуном, который уже принес огромную пользу. Плюс пришел Вильмар Барриос, призванный закрыть позицию опорника. Но все не так однозначно.
«Зенит» так и не приобрел креативного игрока в центр поля. История с Барриосом совсем не про это, это игрок формата Игоря Денисова, который не будет грызть землю в центре поля, но атаке помогать не будет. По факту вместо Паредеса «Зенит» взял Ракицкого, на которого ляжет роль по разгону атак диагоналями и длинными передачами. То есть у Семака
Также «Зенит» провалил переговоры по Маркосу Акунье и не выполнил, пожалуй, главную задачу на это ТО — закрыть позицию левого защитника. И вообще у команды дефицит игроков фланга — из аренды пришлось даже возвращать Эмилиано Ригони, но аргентинец даже несмотря на отсутствие сильной конкуренции не приблизился к основе.
В итоге «Зенит» получил нескольких сильных игроков, но никто из них не может прямым образом повлиять на построение игры в центре поля. А это — главная задача Семака на оставшуюся часть сезона, если он не планирует взять чемпионство банальными забросами на форвардов.
Клуб Галицкого тоже по факту неплохо усилился, взяв перспективного Кристоффера Олссона и забрав из «Ростова» Дмитрия Скопинцева. Но тут пара нюансов.
Первый. Олссон — прямая замена провалившемуся Кристиану Куэве, которого всего полгода назад взяли за 8 млн евро, а продали за 6. Олссон — талантливый и молодой футболист, но никто не дает гарантий, что он сможет стать лидером на важнейшей для «Краснодара» позиции.
Второй нюанс — непонятно, как «Краснодар» собирается использовать Скопинцева. У Дмитрия есть серьезные проблемы с навыками игры в обороне, это скорее латераль, чем крайний защитник. Учитывая, что «Краснодар» всегда играет по схеме с четырьмя защитниками и при наличии Кристиана Рамиреса в качестве конкурента (а в полузащите выше играет Классон), не совсем очевидны перспективы Стоцкого именно в этой команде.
«Краснодар» не усилил проблемную позицию в центре обороны. Помимо основных Спайича и Мартыновича есть только Фьолусон, который, кажется, пока не тянет уровень РПЛ и вряд ли
По ЦСКА было изначально понятно, что клуб после летней закупки футболистов не будет активен на трансферном рынке, а Гончаренко займется отработкой связей между имеющимися игроками. Тем не менее, армейцы активно искали еще одного центрального защитника, но не справились с этим, упустив сначала Якоба Глеснеса, а затем бразильца Сантоса. В итоге впопыхах в последний день трансферного окна был взят в аренду 19-летний защитник «Уфы» Игорь Дивеев. Плюс в сложное положение клуб поставила очередная серьезная травма Дзагоева под закрытие трансферного окна. В общем, ЦСКА не усилился вообще, но у Гончаренко есть очень хорошие резервы, из которых можно еще много чего выжать. Он это умеет.
Приобретение Айртона может стать очень хорошим вложением и создаст мощную конкуренцию Дмитрию Комбарову на левом фланге обороны. Но 7 млн евро — серьезная для нашего футбола сумма и пока сложно сказать, оправдает ли ее бразилец и не скажется ли отсутствие на поле одного из лидеров в раздевалке на взаимоотношениях в коллективе.
Также «Спартак» взял целый ряд молодых футболистов — Гулиева, Умярова и Глушенкова. Но никто из них пока не рассматривается как игрок основы. В оставшейся части сезона вряд ли
Можно сказать, что этой зимой «Спартак» расчистил место в составе под летние усиления. Ушли Попов, Самедов, Петкович, а вместо них не пришел никто, кто мог бы усилить основу здесь и сейчас.
Среди новичков «Локомотива» этой зимой — лишь 18-летний полузащитник из Грузии Хвича Кварацкелия, который вряд ли брался под основу. Несмотря на активный интерес к хавбеку «Ромы» Анте Чоричу, «Локомотив» просто бездействовал все трансферное окно,
Марк Бессонов