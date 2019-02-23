Такой «Спартак» проблем «Краснодару» не создаст

«Шериф» (Молдавия) — «Спартак» (Россия) — 2:1 (2:0)
Голы: Ковачевич, 42 (1:0). Палич, 45+3 (2:0). Ханни, 61 (2:1).
«Шериф»: Микулич, Балима, Кристиану, Посмак, Антон (Розгонюк, 86), Ях, Палич, Ковачевич, Кендыш, Педерсен (Рибейру, 73), Тамбе (Гечев, 88).
«Спартак»: Селихов, Айртон, Джикия, Боккетти, Комбаров (Мельгарехо, 71), Гулиев (Ломовицкий, 57), Зобнин, Ханни (Игнатов, 81), Глушаков (Мелкадзе, 81), Педро Роша (Зе Луиш, 46), Луиз Адриану.
Предупреждения: Посмак, 23. Ковачевич, 25. Глушаков, 45+1.
Эти два месяца для «Спартака» выдались долгими. На следующий день после новогодних праздников команда вылетела в Дубай и за полтора месяца прошла четыре тренировочных сбора. И в Эмиратах, и в Катаре, и особенно в Турции
Такую нагрузку выдерживали не все. Уже в Дубае
Зато появилась возможность посмотреть на оборону без него. Рассказов выходил в старте во всех контрольных матчах, и уж за
Неужели эксперимент в матче с «Оренбургом» был признан успешным? Гулиева не было ни видно, ни слышно. Но другого варианта одновременно иметь на поле Аяза с Глушаковым и Зобниным Кононов пока не нашел.
Неужели Кононов решится сделать ставку на Селихова, Педро Рошу, Комбарова в игре с «Краснодаром»? Это вряд ли. По всей видимости, главный тренер «Спартака» отказался от возможности посмотреть на боевой состав за восемь дней до игры чемпионата России и решил проверить позиции тех, в ком он сомневается. Не стоит удивляться, если 3 марта состав
По сравнению с матчем против «Оренбурга» на спартаковском сайте все же смогли решить проблемы с трансляцией. Пару раз картинка зависала, но хотя бы качество было приемлемым.
Жаль, что такого же прогресса не было в спартаковской игре. Никакой скорости, много брака и мало комбинаций. Кононов обещал свежесть на четвертом сборе, но ей в эту субботу и не пахло. Впрочем, оправдание у спартаковцев имелось: накануне команда работала полтора часа на поле, а до этого еще и в тренажерном зале.
По первому тайму хотелось вспомнить вечные слова Валерия Карпина о том, что «игра была равна» — на поле не было видно ни «Спартак», ни его соперника. Отметить можно лишь отдельные моменты. Например, что Кононов
А вот Педро Роша явно выпадал из командных действий. Даже когда он успешно протаскивал мяч к воротам «Шерифа», последний пас все равно оказывался неточным. Не зря бразильца на поле после перерыва уже не было.
Счет 0:0 был бы справедливым, но перед самым перерывом
На второй тайм «Спартак» вышел совершенно другим — разговор в перерыве явно пошел на пользу. Вместо Роши на поле появился Зе Луиш (Ханни стал располагаться левее), а еще через десять минут на место Гулиева выпустили Александра Ломовицкого. В таком формате спартаковцы играли куда опаснее, и быстро наиграли на гол: прессинг Ломовицкого заставил ошибиться оборону молдаван, и Ханни уверенно эту ошибку реализовал.
Через несколько атак алжирец отплатил россиянину обратной передачей, но Александр решил вместо удара улучшить позицию и был наказан. Ломовицкийвообще заметно освежил игру — вот уж кто точно под конец сборов набрал очень хорошую форму и в этот вечер сделал задел на выход в основе 3 марта. Следующей заменой Кононов выпустил на место левого защитника Лоренсо Мельгарехо: парагваец вернулся в строй, хоть пока и не может играть полноценный матч.
«Спартак» наиграл и на два гола, и на три —
Тем не менее заканчивает сборы «Спартак» на минорной ноте.
Александр РОГУЛЕВ