Такой «Спартак» проблем «Краснодару» не создаст

Источник: Спорт-Экспресс

«Шериф» (Молдавия) — «Спартак» (Россия) — 2:1 (2:0)

Голы: Ковачевич, 42 (1:0). Палич, 45+3 (2:0). Ханни, 61 (2:1).

«Шериф»: Микулич, Балима, Кристиану, Посмак, Антон (Розгонюк, 86), Ях, Палич, Ковачевич, Кендыш, Педерсен (Рибейру, 73), Тамбе (Гечев, 88).

«Спартак»: Селихов, Айртон, Джикия, Боккетти, Комбаров (Мельгарехо, 71), Гулиев (Ломовицкий, 57), Зобнин, Ханни (Игнатов, 81), Глушаков (Мелкадзе, 81), Педро Роша (Зе Луиш, 46), Луиз Адриану.

Предупреждения: Посмак, 23. Ковачевич, 25. Глушаков, 45+1.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Кононов не стал проверять боевой состав

Эти два месяца для «Спартака» выдались долгими. На следующий день после новогодних праздников команда вылетела в Дубай и за полтора месяца прошла четыре тренировочных сбора. И в Эмиратах, и в Катаре, и особенно в Турции красно-белые тренировались в двухразовом режиме за исключением считанных дней. Олег Кононов говорит, что его сборы всегда такие: нужна интенсивность, а в ноябре и декабре, когда он делал первые попытки привить команде свой футбол, игрокам заметно не хватало «физики».

Такую нагрузку выдерживали не все. Уже в Дубае кому-то из футболистов давали отдых один-два дня, чтобы минимизировать риск получения травмы. Вот и в Турции без передышки не обошлось — за день до окончания сборов организм не выдержал у Николая Рассказова. В пятницу из-за перегрузки мышц бедра он пропустил тренировку в общей группе, а в субботу не попал в заявку на матч с «Шерифом».

Зато появилась возможность посмотреть на оборону без него. Рассказов выходил в старте во всех контрольных матчах, и уж за его-то место, казалось, конкуренции быть не должно. В итоге с «Шерифом» на правом фланге вышел Айртон — он же заменял Рассказова в концовке прошлой игры с «Оренбургом» (1:1). С центром все понято — против «Краснодара» сыграет безальтернативная связка Джикия — Боккетти (Кутепов дисквалифицирован). А вот слева, пока был Айртон занят на другой позиции, вышел Дмитрий Комбаров.

Интересных вещей в составе вообще хватало. Во-первых, в воротах играл Александр Селихов, пропустивший часть сбора из-за проблем со спиной. Во-вторых, Аяз Гулиев оказался справа в атаке.

Неужели эксперимент в матче с «Оренбургом» был признан успешным? Гулиева не было ни видно, ни слышно. Но другого варианта одновременно иметь на поле Аяза с Глушаковым и Зобниным Кононов пока не нашел. В-третьих, слева в стартовом составе появился Педро Роша.

Неужели Кононов решится сделать ставку на Селихова, Педро Рошу, Комбарова в игре с «Краснодаром»? Это вряд ли. По всей видимости, главный тренер «Спартака» отказался от возможности посмотреть на боевой состав за восемь дней до игры чемпионата России и решил проверить позиции тех, в ком он сомневается. Не стоит удивляться, если 3 марта состав красно-белых будет наполовину другим.

Два гола из-под Комбарова

По сравнению с матчем против «Оренбурга» на спартаковском сайте все же смогли решить проблемы с трансляцией. Пару раз картинка зависала, но хотя бы качество было приемлемым.

Жаль, что такого же прогресса не было в спартаковской игре. Никакой скорости, много брака и мало комбинаций. Кононов обещал свежесть на четвертом сборе, но ей в эту субботу и не пахло. Впрочем, оправдание у спартаковцев имелось: накануне команда работала полтора часа на поле, а до этого еще и в тренажерном зале.

По первому тайму хотелось вспомнить вечные слова Валерия Карпина о том, что «игра была равна» — на поле не было видно ни «Спартак», ни его соперника. Отметить можно лишь отдельные моменты. Например, что Кононов наконец-то пробует сделать что-то со «стандартами», которые этой зимой совсем не идут. Все четыре угловых были разыграны через Гулиева, но его передачи в штрафную оказывались неточными. Штрафной метров с 25 разыграли Комбаров и Глушаков — удар капитана пришелся прямо в руки вратаря.

На фоне остальных выделялись Зобнин, Ханни и Луиз Адриану, которые пытались создать что-то впереди. Последний имел единственный в первом тайме голевой момент — после подключения Зобнина он бил вроде бы на точность, но вместо створа ворот попал в защитника.

А вот Педро Роша явно выпадал из командных действий. Даже когда он успешно протаскивал мяч к воротам «Шерифа», последний пас все равно оказывался неточным. Не зря бразильца на поле после перерыва уже не было.

Счет 0:0 был бы справедливым, но перед самым перерывом красно-белые неожиданно пропустили, да еще и дважды. Сначала арбитр придумал угловой после контратаки «Шерифа» из-за обрезки Джикии. Борьбу в воздухе выиграл Вячеслав Посмак, а Вячеслав Ковачевич опередил Комбарова на добивании. «Спартак» выключился и совершенно не ожидал, что арбитр добавит сразу четыре минуты к тайму. Как результат — атака «Шерифа» левым флангом, подача в центр, и ни Комбаров, ни Глушаков не успели накрыть Антуна Палича.

Ломовицкий оживил игру, но этого было мало

На второй тайм «Спартак» вышел совершенно другим — разговор в перерыве явно пошел на пользу. Вместо Роши на поле появился Зе Луиш (Ханни стал располагаться левее), а еще через десять минут на место Гулиева выпустили Александра Ломовицкого. В таком формате спартаковцы играли куда опаснее, и быстро наиграли на гол: прессинг Ломовицкого заставил ошибиться оборону молдаван, и Ханни уверенно эту ошибку реализовал.

Через несколько атак алжирец отплатил россиянину обратной передачей, но Александр решил вместо удара улучшить позицию и был наказан. Ломовицкийвообще заметно освежил игру — вот уж кто точно под конец сборов набрал очень хорошую форму и в этот вечер сделал задел на выход в основе 3 марта. Следующей заменой Кононов выпустил на место левого защитника Лоренсо Мельгарехо: парагваец вернулся в строй, хоть пока и не может играть полноценный матч.

«Спартак» наиграл и на два гола, и на три — наконец-то стали проходить быстрые комбинации в атаке, пусть и на фоне «Шерифа». Был 100-процентный момент у Ханни, которому нужно было попасть в пустой угол, после атаки сходу бил Ломовицкий — оба раза выручил вратарь. Боккетти видел перед собой пустые ворота после углового, но не попал в них с метра. Тут уже объективно не хватило удачи.

Тем не менее заканчивает сборы «Спартак» на минорной ноте. Красно-белые ни разу не выиграли в шести турецких матчах — 4 ничьи и 2 поражения. Болельщики красно-белых вынуждены ждать возобновления сезона с опаской: «Краснодар» — то уже сейчас в полном порядке.