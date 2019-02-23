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20:45 (мск), источник: Р-Спорт

ЦСКА победил «Уфу» в товарищеском матче на сборе в Испании

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Футболисты московского ЦСКА нанесли поражение «Уфе» в контрольном матче на сборе в Испании.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Кампоаморе, завершилась со счетом 2:1 в пользу армейского клуба, в составе которого голы забили Федор Чалов (21-я минута) и Такума Нисимура (88), у проигравших отличился Вячеслав Кротов (87).

ЦСКА возобновит выступление в чемпионате России 2 марта выездным матчем с тульским «Арсеналом», «Уфа» днем позже примет московское «Динамо».

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