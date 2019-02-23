«Уфа» оставила Сейдахмета в запасе и проиграла ЦСКА на сборе в Испании

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Кампоаморе, завершилась со счетом 2:1 в пользу армейского клуба, в составе которого голы забили Федор Чалов (21-я минута) и Такума Нисимура (88), у проигравших отличился Вячеслав Кротов (87).

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Нападающий сборной Казахстана и «Уфы» Еркебулан Сейдахмет попал в заявку на матч, но на поле так и не появился.

Напомним, что 19-летний Сейдахмет в межсезонье восстановился от травмы, которую получил в ноябре в сборной Казахстана — он на тренировке столкнулся с тогдашним тренером-ассистентом Кайратом Нурдаулетовым и перенес операцию в Германии.

В историю национальной команды Сейдахмет вошел как самый юный автор гола. За сборную он дебютировал в 2018 году и в шести матчах отличился два раза.