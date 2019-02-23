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21:57 (мск), источник: Vesti.kz

«Уфа» оставила Сейдахмета в запасе и проиграла ЦСКА на сборе в Испании

Футболисты московского ЦСКА нанесли поражение «Уфе» в контрольном матче на сборе в Испании, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Кампоаморе, завершилась со счетом 2:1 в пользу армейского клуба, в составе которого голы забили Федор Чалов (21-я минута) и Такума Нисимура (88), у проигравших отличился Вячеслав Кротов (87).

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Нападающий сборной Казахстана и «Уфы» Еркебулан Сейдахмет попал в заявку на матч, но на поле так и не появился.

Напомним, что 19-летний Сейдахмет в межсезонье восстановился от травмы, которую получил в ноябре в сборной Казахстана — он на тренировке столкнулся с тогдашним тренером-ассистентом Кайратом Нурдаулетовым и перенес операцию в Германии.

В историю национальной команды Сейдахмет вошел как самый юный автор гола. За сборную он дебютировал в 2018 году и в шести матчах отличился два раза.

В «Уфу» Сейдахмет перешел год назад. В прошлом сезоне он провел только два матча в российской премьер-лиге (РПЛ), при этом получив травму, из-за которой пропустил предсезонку и старт нового чемпионата. В текущем сезоне РПЛ он провел всего один матч, а еще одну игру сыграл в Кубке.

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