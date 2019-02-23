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22:42 (мск), источник: Р-Спорт

Московское «Динамо» проиграло юрмальскому «Спартаку» в контрольном матче

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Футболисты московского «Динамо» потерпели поражение от юрмальского «Спартака» в контрольном матче на тренировочном сборе в Турции.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в субботу, завершилась со счетом 2:1 в пользу латвийской команды. В составе «бело-голубых» гол забил Виктор Демьянов (52-я минута).

Ранее в субботу команда Дмитрия Хохлова разошлась миром с казанским «Рубином» — 2:2.

«Динамо» в 18-м туре чемпионата России 3 марта сыграет на выезде с «Уфой».

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