Московское «Динамо» проиграло юрмальскому «Спартаку» в контрольном матче
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Футболисты московского «Динамо» потерпели поражение от юрмальского «Спартака» в контрольном матче на тренировочном сборе в Турции.
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Футболисты московского «Динамо» потерпели поражение от юрмальского «Спартака» в контрольном матче на тренировочном сборе в Турции.
Встреча, состоявшаяся в субботу, завершилась со счетом 2:1 в пользу латвийской команды. В составе «бело-голубых» гол забил Виктор Демьянов (52-я минута).
Ранее в субботу команда Дмитрия Хохлова разошлась миром с казанским «Рубином» — 2:2.
«Динамо» в 18-м туре чемпионата России 3 марта сыграет на выезде с «Уфой».