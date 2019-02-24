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20:45 (мск), источник: Р-Спорт

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Астаной» в товарищеском матче

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Футболисты самарских «Крыльев Советов» разошлись миром с казахстанской «Астаной» в заключительном контрольном матче на сборе в Турции.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в воскресенье, завершилась со счетом 0:0. Во время зимней паузы волжане провели 10 матчей, в которых не потерпели ни одного поражения.

До 1 марта команда Миодрага Божовича продолжит тренироваться в Турции, после чего вылетит в Москву на матч 18-го тура чемпионата России со столичным «Локомотивом».

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