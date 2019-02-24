«Крылья Советов» сыграли вничью с «Астаной» в товарищеском матче
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Футболисты самарских «Крыльев Советов» разошлись миром с казахстанской «Астаной» в заключительном контрольном матче на сборе в Турции.
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Футболисты самарских «Крыльев Советов» разошлись миром с казахстанской «Астаной» в заключительном контрольном матче на сборе в Турции.
Встреча, состоявшаяся в воскресенье, завершилась со счетом 0:0. Во время зимней паузы волжане провели 10 матчей, в которых не потерпели ни одного поражения.
До 1 марта команда Миодрага Божовича продолжит тренироваться в Турции, после чего вылетит в Москву на матч 18-го тура чемпионата России со столичным «Локомотивом».