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14:20 (мск), источник: Forbes

Экономика «Спартака»: сколько клуб заработал на чемпионстве

Самые интересные цифры клубной отчетности по итогам сезона 2017/18 — следующего после того, когда команда впервые за 16 лет стала чемпионом страны — с комментариями коммерческого директора «Спартака» Александра Атаманенко.

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В 2018-м «Спартак» первым в российском футболе решился опубликовать данные о своей коммерческой деятельности. Летом вышел увесистый буклет «Путь к чемпионству» по итогам трех сезонов (до 2016/17) с небольшим разделом «Финансы». В декабре 2018-го клуб представил полноценный отчет за сезон 2017/18. 16 страниц финансовых диаграмм убеждают, что чемпионство пошло на пользу экономике «Спартака». Forbes выбрал самые показательные цифры и попросил коммерческого директора клуба Александра Атаманенко их прокомментировать.

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После переезда в 2014-м на собственный стадион у «Спартака» три сезона подряд росла средняя посещаемость: 24931 —25178 — 32760 зрителей за матч. Логичным следствием был и существенный рост билетной выручки: сезон 2014/15 — почти в три раза, 2015/16 — +24%, чемпионский сезон 2016/17 — +39%. Такой же положительной динамики по абонементам не получилось из-за кризиса: многие болельщики из экономии вынуждены были делать выбор в пользу билетов на конкретные игры. В сезоне 2017/18 средняя посещаемость в чемпионате снизилась до 30190 человек, а билетно-абонементные доходы «Спартака» выросли почти на 72%. «Благодаря росту количества проданных абонементов и высоким продажам на матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы», — объясняет Александр Атаманенко выразительные цифры. В сезоне 2017/18 московский «Спартак» обеспечил 32% совокупного дохода всех команд Российской премьер-лиги (РПЛ) от продажи билетов и абонементов на матчи чемпионата страны, Кубка России и еврокубков — 994,6 млн рублей из 3 млрд рублей.

В сезоне 2017/28 продажа билетов и абонементов принесла «Спартаку» 26% коммерческих доходов, а реализация лож — 12,7%. То есть 624 места в ложах собирают почти половину выручки с остальных 44300 кресел арены. Кроме того, часть лож используется в нематчевые дни и обеспечивает доход по статье «аренда площадей». «Расширение высокомаржинального билетного инвентаря — одна из основных коммерческих задач клуба сейчас, — говорит Атаманенко. — Так, за счет террасы и трибуны СМИ мы увеличили премиум-зону “Платинум” на 136 мест. Кроме того, строятся 7 новых лож на восточной трибуне вместимостью 172 человека. Для этого мы трансформируем часть подтрибунного пространства, а также два ряда кресел нескольких секторов нижнего яруса. Стоимость проекта мы не разглашаем, но период окупаемости этих инвестиций — в пределах сезона».

«Спартак» проводит на стадионе около 120 нефутбольных событий в год — от бизнес-конференций до концертов, что позволяет клубу солидно зарабатывать на «аренде помещений».

Выручка от мероприятий, связанных с использованием арены во время Кубка конфедераций, учтена в статье «проектная деятельность». «Нам очень интересны концерты, — говорит Атаманенко. — Основные финансовые риски несут организаторы, а клуб — зарабатывает. Мы можем просто сдать в аренду площадку с базовым набором услуг, но обычно выстраиваем комплексные отношения с организаторами. У “Спартака” отличная клиентская база (свыше 525 000 верифицированных контактов), поэтому мы подписываем агентский договор на продажу билетов и получаем процент от их реализации. Плюс можем помочь с поиском спонсоров. Отдельно подписывается контракт с нашим кейтеринговым партнером “Ареной Фудс”, и с этого мы тоже получаем доход».

В сезоне 2017/18 «Спартак» показал рост по всем статьям коммерческих доходов, кроме выручки от экскурсий по арене и музею — во время чемпионата мира и подготовки к нему болельщики не могли воспользоваться этим сервисом. «Клуб много вложил в создание Зала славы, — комментирует Атаманенко. — Конечно, о возврате инвестиций говорить пока не приходится, но мы проводим около 15 000 туров в год — выручки хватает, чтобы музей сам себя содержал».

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В опубликованном отчете не отражены расходы клуба, а также совокупный доход и вклад спонсоров, хотя у «Спартака» едва ли не лучшее партнерское портфолио в российском футболе. «В сезоне 2017/18 спонсорство принесло 51,6% от коммерческих доходов, — добавляет Атаманенко. — Доля немного сократилась по сравнению с чемпионским сезоном, так как серьезно выросли цифры по некоторым другим направлениям. Но по абсолютным показателям тоже есть рост, сопоставимый с ростом выручки по билетам. Мы хотим развивать спонсорское направление. Однако количество рекламных мест на арене и на форме ограничено — и мы почти все реализовали. Большой потенциал мы видим в лицензионной программе. Нам важно, чтобы бренд клуба был максимально широко представлен в повседневной жизни болельщиков — в том числе и потециальных. Пока лицензионные соглашения приносят нам лишь 0,77% общего дохода».

В сезоне 2017/18 доходы «Спартака» от торговых операций выросли на скромные 9%, при этом больше половины выручки обеспечил офлайн-сегмент — два магазина в Москве. «Мерчандайзинг показывает стабильный рост из сезона в сезон как по доходам, так и по прибыли, — рассказывает Атаманенко. — Более заметный рост ранее был обусловлен переездом на новую арену или открытием новых каналов продаж (флагман на стадионе, интернет-магазин). В сезоне 2017/18 увеличение торговых доходов связано прежде всего с ростом посещаемости, которая монетизировалась во время предматчевой торговли».

В отчет за сезон 2017/18 «Спартак» добавил данные по доходам от матчевых дней — это важная категория оценки финансовой успешности клуба в аналитике УЕФА и Deloitte.

«Сейчас мы работаем над обновлением стратегии на следующие три цикла, — рассказывает Атаманенко. — Одной из задач “Спартака” будет попадание в топ-30 самых доходных клубов Европы Deloitte Money League. Сложно сказать, сколько времени займет реализация этого плана, ведь минимальный порог входа в рейтинг постоянно увеличивается». В списке Deloitte-2019 Россию представляет только «Зенит» (€167,8 млн совокупного дохода, 25-е место), однако «Спартак» опережает питерский клуб по matchday-выручке сезона 2018/19 — €21,4 млн (по курсу 65,72 рубля за €1, который использован в отчете Deloitte-2019) против €9,5 млн, несмотря на отставание в посещаемости (31690 против 43963 человек). Преимущество обеспечили дорогие аншлаги на Лиге чемпионов и сравнительно высокие цены на билеты (в среднем по сезону — 1980 рублей). Кроме того, «Спартак» получил €19,9 млн бонуса от УЕФА за участие в Лиге чемпионов, что позволило московской команде опередить «Зенит» и по ТВ-доходам — €27,8 млн против €13,4 млн.

Наталия Калинина

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