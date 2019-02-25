«Еркебулану надавали авансов и теперь он под прессом». Российский агент — о перспективах Сейдахмета и Зайнутдинова в России

Источник: РИА "Новости"

— Сергей, в СМИ пишут об интересе «Кайрата» и «Ордабасы» к Сейдахмету. Как думаете, стоит ли Еркебулану возвращаться в Казахстан, учитывая, что в России он не играет?

— Я не знаю, кто борется за Сейдахмета. Эти слухи уже год ходят. Считаю, что подобная шумиха мешает ему. Парню надавали огромных авансов и теперь Еркебулан под огромным прессом. Считаю, что ему не нужно уходить из «Уфы». Правда, при условии, что на него там всерьез рассчитывают. А если уходить, то насовсем. И делать новую попытку в будущем. Но уже не на перспективу, а как игрок основного состава.

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— Шансов заиграть в России у Зайнутдинова побольше? Что скажете о нем?

— Зайнутдинов физически сильнее. Ему будет легче адаптироваться в РФПЛ. Я вижу его в основном составе «Ростова» и на ведущих ролях в сборной.

— Насколько я знаю, вы живете в Сочи и наверняка хорошо знаете клуб, в который перешел Акмаль Бахтияров. Не поспешил ли он с уходом из «Кайрата»?

— Не думаю, что Бахтияров зря перешел в «Сочи». Он там не затеряется. А с учетом будущей отмены легионерского статуса для футболистов из Казахстана этот переход мне видится перспективным и правильным.

Напомним, что 19-летний Сейдахмет в межсезонье восстановился от травмы, которую получил в ноябре в сборной Казахстана — он на тренировке столкнулся с тогдашним тренером-ассистентом Кайратом Нурдаулетовым и перенес операцию в Германии.

В историю национальной команды Сейдахмет вошел как самый юный автор гола. За сборную он дебютировал в 2018 году и в шести матчах отличился два раза.

В «Уфу» Сейдахмет перешел год назад. В прошлом сезоне он провел только два матча в российской премьер-лиге (РПЛ), при этом получив травму, из-за которой пропустил предсезонку и старт нового чемпионата. В текущем сезоне РПЛ он провел всего один матч, а еще одну игру сыграл в Кубке.

20-летний Зайнутдинов официально перешел в «Ростов» 12 января текущего года. Казахстанец остался в запасе во вчерашнем кубковом матче своего клуба против «Краснодара» (1:0).