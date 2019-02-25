Депутат попросил отпустить Кокорина и Мамаева под домашний арест в Рязань

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Как следует из обращения представляющего в ГД Рязанскую область депутата на имя Чайки, кроме догадок, лишенных фактической основы, иных доводов в пользу необходимости содержания Кокорина и Мамаева под стражей следствием не представлено и объективно не существует. «Те факты, которые, по мнению властей, имели место ранее и лишали возможности избрать более мягкую меру пресечения, в настоящее время отсутствуют», — говорится в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.

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Как отмечает Шерин, нет доказательств, свидетельствующих о том, что Кокорин и Мамаев угрожали кому-либо из участников судопроизводства. Депутат также подчеркивает, что футболисты полностью признали свою вину, не представляют общественной опасности и не имеют возможности воспрепятстовать уголовному делу.

«Прошу вас ходатайствовать об изменении избранной судом меры пресечения (заключение под стражу) в отношении подсудимых Кокорина и Мамаева на домашний арест учетом проживания на законных основаниях на территории спортивно-подготовительной базы футбольного клуба “Рязань” (профессиональная футбольная лига, второй дивизион, зона “Центр”), с возложением запретов и осуществлением за ними постоянного непрерывного контроля, который будет являться гарантией как явки подсудимых в суд, так и иных аспектов их законопослушности», — говорится в обращении.

Депутат полагает, что в случае возможности отбывать наказание под домашним арестом на базе футбольного клуба «Рязань» Кокорин и Мамаев будут помогать местным футболистам повышать свой спортивный уровень.

«Этот род занятий, очевидно, поможет тверже встать на путь исправления… Кроме того, данные условия позволят поддерживать спортивную форму, физическое и моральное состояние подсудимых и окажут благотворное влияние на развитие спорта, популяризации и пропаганды футбола на всей территории Рязанской области», — считает Шерин.

Мамаев, Кокорин и его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы.

Первый произошел, по данным следствия, около 8.30 мск, когда несколько мужчин у гостиницы «Пекин» напали на водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, избили его, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где ими был избит глава департамента Минпромторга Денис Пак. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.