Нового президента «Зенита» представили футболистам на клубной базе

Источник: РИА "Новости"

Медведев был назначен президентом и генеральным директором «Зенита» в пятницу. С 2008 по 2014 год он занимал пост президента Континентальной хоккейной лиги.

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На базе «Зенита» состоялась встреча руководства клуба с тренерами и игроками.

Председатель правления компании «Газпром», которая является главным спонсором «Зенита», Алексей Миллер представил нового президента и генерального директора Александра Медведева, а также нового председателя совета директоров Елену Илюхину.

Бывший председатель совета директоров клуба Александр Дюков, который в пятницу был избран президентом Российского футбольного союза, попрощался с игроками и тренерами.