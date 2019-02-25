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15:42 (мск), источник: Р-Спорт

Нового президента «Зенита» представили футболистам на клубной базе

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 фев — РИА Новости, Сергей Яременко. Президент и генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев был представлен футболистам и тренерам клуба на базе в Удельном парке.

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Источник: РИА "Новости"

Медведев был назначен президентом и генеральным директором «Зенита» в пятницу. С 2008 по 2014 год он занимал пост президента Континентальной хоккейной лиги.

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На базе «Зенита» состоялась встреча руководства клуба с тренерами и игроками.

Председатель правления компании «Газпром», которая является главным спонсором «Зенита», Алексей Миллер представил нового президента и генерального директора Александра Медведева, а также нового председателя совета директоров Елену Илюхину.

Бывший председатель совета директоров клуба Александр Дюков, который в пятницу был избран президентом Российского футбольного союза, попрощался с игроками и тренерами.

Также во встрече участвовал бывший президент «Зенита» Сергей Фурсенко.

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