Президент «Зенита» поспорил с Дзюбой, что забьет больше него голов в серии пенальти

Источник: РИА "Новости"

В понедельник Медведев был представлен в качестве президента клуба команде. На этом посту он сменил Сергея Фурсенко.

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«Еще до своего назначения я вызвал Артема Дзюбу на челлендж, сказав, что забью ему из 10 пенальти больше, чем он забьет мне из пяти. Попрошу вратарей потренироваться со мной, чтобы я выиграл этот челлендж», — сказал 63-летний Медведев.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав в 17 матчах 34 очка, клуб вышел в 1/8 финала Лиги Европы. «Нас ждут 13 матчей в чемпионате и 7 в Лиге Европы, хочу, чтобы мы сыграли именно 20 матчей. В оставшихся играх премьер-лиги нам надо набрать 39 очков. Это гарантирует нам выполнение поставленной задачи — победу в чемпионате», — отметил он.