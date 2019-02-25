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17:17 (мск), источник: Р-Спорт

РПЛ отправит в Тулу повторную расширенную комиссию по оценке газона

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Комиссия по допуску футбольных полей Российской премьер-лиги (РПЛ) совершит повторный визит в Тулу для оценки качества газона на домашнем стадионе «Арсенала» по просьбе тульского клуба, сообщается на официальном сайте лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее РПЛ объявила о закрытии стадиона «Арсенал» в Туле для проведения матчей чемпионата России из-за плохого качества поля на основании выводов комиссии от 21 февраля. Также было объявлено о переносе матча 18-го тура чемпионата России «Арсенал» — ЦСКА (Москва), который должен был пройти в Туле 2 марта, на другое поле.

«Российская премьер-лига информирует, что по просьбе “Арсенала” и по согласованию с клубом-соперником, из-за высокого интереса к матчу 18-го тура “Арсенал” — ЦСКА, который запланирован на 2 марта 2019 года, и реализации большого количества билетов, по решению бюро исполкома Российского футбольного союза будет направлена повторная расширенная комиссия по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием для инспектирования качества футбольного газона стадиона “Арсенал” 26 февраля», — говорится в сообщении на сайте РПЛ.

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