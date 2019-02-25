РПЛ отправит в Тулу повторную расширенную комиссию по оценке газона

Ранее РПЛ объявила о закрытии стадиона «Арсенал» в Туле для проведения матчей чемпионата России из-за плохого качества поля на основании выводов комиссии от 21 февраля. Также было объявлено о переносе матча 18-го тура чемпионата России «Арсенал» — ЦСКА (Москва), который должен был пройти в Туле 2 марта, на другое поле.

«Российская премьер-лига информирует, что по просьбе “Арсенала” и по согласованию с клубом-соперником, из-за высокого интереса к матчу 18-го тура “Арсенал” — ЦСКА, который запланирован на 2 марта 2019 года, и реализации большого количества билетов, по решению бюро исполкома Российского футбольного союза будет направлена повторная расширенная комиссия по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием для инспектирования качества футбольного газона стадиона “Арсенал” 26 февраля», — говорится в сообщении на сайте РПЛ.