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17:31 (мск), источник: Sports.Ru

Станислав Черчесов: Попросил перенести игру «Зенита» со «Спартаком», если они вылетят из Лиги Европы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что попросит перенести матч «Спартак» — «Зенит» в случае вылета питерцев из Лиги Европы.

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«У «Зенита» и «Краснодара» следующий раунд Лиги Европы будет перед игрой с бельгийцами. Из-за того, что есть тур, матчи сдвинули не на 16 марта, а на 17-е. Так как нам нужно провести свою обязательную программу, мы подготовили официальное письмо на случай, если «Зенит» не пройдет «Вильярреал». Мы просим, чтобы в таком случае их игру сдвинули с 17 марта на 16-е. Это нужно, чтобы у нас было на один день больше на подготовку к бельгийцам.

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С одной стороны, ты выполняешь обязательную программу, а с другой — хочется, чтобы «Зенит» прошел дальше.

Почему только «Зенит», если «Краснодар» тоже может пройти? Все-таки в «Зените» и «Спартаке» они между собой играют, в этих командах больше кандидатов в сборную. И я не хочу лишний раз напрягать лигу переносом двух матчей. Могут сдвинуть или нет — я не знаю, но свою просьбу выразил, — заявил Черчесов в эфире канала «Россия 24».

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Вильярреал» — «Зенит» состоится 14 марта. Игра «Спартак» — «Зенит» изначально запланирована на 17 марта.

Смотрите также: «Краснодар» и «Зенит» вышли в 1/8 финала Лиги Европы

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