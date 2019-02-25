Станислав Черчесов: Попросил перенести игру «Зенита» со «Спартаком», если они вылетят из Лиги Европы
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что попросит перенести матч «Спартак» — «Зенит» в случае вылета питерцев из Лиги Европы.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что попросит перенести матч «Спартак» — «Зенит» в случае вылета питерцев из Лиги Европы.
«У «Зенита» и «Краснодара» следующий раунд Лиги Европы будет перед игрой с бельгийцами.
С одной стороны, ты выполняешь обязательную программу, а с другой — хочется, чтобы «Зенит» прошел дальше.
Почему только «Зенит», если «Краснодар» тоже может пройти?
Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Вильярреал» — «Зенит» состоится 14 марта. Игра «Спартак» — «Зенит» изначально запланирована на 17 марта.
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