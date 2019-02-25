Станислав Черчесов: Попросил перенести игру «Зенита» со «Спартаком», если они вылетят из Лиги Европы

«У «Зенита» и «Краснодара» следующий раунд Лиги Европы будет перед игрой с бельгийцами. Из-за того, что есть тур, матчи сдвинули не на 16 марта, а на 17-е. Так как нам нужно провести свою обязательную программу, мы подготовили официальное письмо на случай, если «Зенит» не пройдет «Вильярреал». Мы просим, чтобы в таком случае их игру сдвинули с 17 марта на 16-е. Это нужно, чтобы у нас было на один день больше на подготовку к бельгийцам.