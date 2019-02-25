Новый президент «Зенита» вызвал Дзюбу на челлендж пенальтистов
Новый президент и генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, что он вызвал нападающего Артёма Дзюбу на соревнование пенальтистов.
Новый президент и генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, что он вызвал нападающего Артёма Дзюбу на соревнование пенальтистов.
«Ещё до своего назначения я вызвал Артёма Дзюбу на челлендж — забью ему из 10 пенальти больше, чем он забьёт мне из пяти. Попрошу вратарей потренироваться со мной, чтобы я выиграл этот челлендж», — приводит слова Медведева «Р-Спорт».
В нынешнем сезоне 30-летний Дзюба принял участие в 16 матчах Российской