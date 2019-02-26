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01:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Федун: Критика в адрес Измайлова и Родионова — проплаченные акции

Президент московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что доволен работой менеджмента команды, а также отметил, что считает критику в адрес вице-президента «Спартака» Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова проплаченными акциями.

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«Измайлова и Родионова критиковали за увольнение Карреры и трансферную политику? Убежден, что это были проплаченные акции против менеджмента. И мы знаем, кто всё это проплатил. Дальше что? Я по крайней мере не вижу повода для претензий к нашим руководителям.

Для меня есть один критерий: насколько выполняются те требования, которые стоят перед «Спартаком». Это связано с имеющимися финансовыми возможностями, тем, насколько эффективно тратятся деньги, насколько эффективно управление командой и как выполняются планы главного тренера по селекции. Пока все эти вещи исполняются, никаких перемен не будет. Как только это прекратится, естественно, в клубе появятся новые руководители", — приводит слова Федуна «Известия».

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