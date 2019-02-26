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10:30 (мск), источник: ТАСС

Голодец: Введение системы VAR в российском футболе не потребует затрат из госбюджета

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Введение системы видеопомощи арбитрам (VAR) в Российской премьер-лиге (РПЛ) не потребует затрат из государственного бюджета. Об этом ТАСС заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее клубы чемпионата России по футболу единогласно поддержали идею введения VAR со следующего сезона.

«Коллеги из Российского футбольного союза (РФС) не обращались к нам (по поводу получения финансирования из бюджета — прим. ТАСС), — сказала Голодец. — Мы с ними обсуждали введение данной системы, они заверили, что уже в этом году на некоторых матчах чемпионата России система будет использована. Она очень хорошо показала себя на чемпионате мира».

«Я за данную систему, она абсолютно объективна. Тебе дается время и возможность увидеть, было нарушение или нет — это честнее», — добавила вице-премьер.

Тестирование системы видеопомощи арбитрам было одобрено в 2016 году. На данный момент система VAR применяется в чемпионатах Италии, Германии и Испании. В 2017 году она использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. В ходе матча арбитр может остановить игру и связаться с ассистентами, чтобы они просмотрели спорный эпизод, также главный арбитр может сам посмотреть повтор.

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