Голодец: Введение системы VAR в российском футболе не потребует затрат из госбюджета

Источник: РИА "Новости"

Ранее клубы чемпионата России по футболу единогласно поддержали идею введения VAR со следующего сезона.

«Коллеги из Российского футбольного союза (РФС) не обращались к нам (по поводу получения финансирования из бюджета — прим. ТАСС), — сказала Голодец. — Мы с ними обсуждали введение данной системы, они заверили, что уже в этом году на некоторых матчах чемпионата России система будет использована. Она очень хорошо показала себя на чемпионате мира».

«Я за данную систему, она абсолютно объективна. Тебе дается время и возможность увидеть, было нарушение или нет — это честнее», — добавила вице-премьер.