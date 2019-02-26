Кокорину и Мамаеву предстоит ознакомиться ещё с тремя томами дела

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Во вторник в Мосгорсуде рассматриваются жалобы адвокатов обвиняемых на продление им меры пресечения на 2 месяца, до 8 апреля.

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Ранее адвокаты футболистов сообщали, что с основными томами дела они уже ознакомились. Тем не менее, по словам следователя, по делу были дополнительно допрошены эксперты.

«Дополнительный материал, в том числе с протоколами допросов экспертов, составляет более трех томов. Требуется, чтобы каждая из сторон ознакомилась с ними. Также необходимо время, чтобы направить дело прокурору», — заявил следователь, отметив, что считает решение суда первой инстанции о продлении обвиняемым ареста законным и обоснованным.

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также младший брат последнего Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы.

Первый произошел, по данным следствия, около 08.30 мск, когда несколько мужчин у гостиницы «Пекин» напали на водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, избили его, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины.

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Затем компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где ими был избит глава департамента Минпромторга Денис Пак. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.