Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Кардифф Сити
Эвертон
Футбол. Зарубежный
22:45
Хаддерсфилд
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
22:45
Лестер
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
23:00
Ньюкасл Юнайтед
Бернли
Футбол. Зарубежный
25.02
Жирона0
Реал Сосьедад0
Футбол. Зарубежный
25.02
РБ Лейпциг1
Хоффенхайм1
Все события
Фоторепортажи
19Жены, фанаты, адвокаты. Кто поможет Кокорину и Мамаеву
8«Ростов» стал первым полуфиналистом Кубка России
11:31 (мск), источник: Р-Спорт

Кокорину и Мамаеву предстоит ознакомиться ещё с тремя томами дела

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий на этой неделе должны ознакомиться с дополнительными тремя томами уголовного дела, после чего материал будет направлен прокурору, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.

Наверх
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Во вторник в Мосгорсуде рассматриваются жалобы адвокатов обвиняемых на продление им меры пресечения на 2 месяца, до 8 апреля.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Ранее адвокаты футболистов сообщали, что с основными томами дела они уже ознакомились. Тем не менее, по словам следователя, по делу были дополнительно допрошены эксперты.

«Дополнительный материал, в том числе с протоколами допросов экспертов, составляет более трех томов. Требуется, чтобы каждая из сторон ознакомилась с ними. Также необходимо время, чтобы направить дело прокурору», — заявил следователь, отметив, что считает решение суда первой инстанции о продлении обвиняемым ареста законным и обоснованным.

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также младший брат последнего Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы.

Первый произошел, по данным следствия, около 08.30 мск, когда несколько мужчин у гостиницы «Пекин» напали на водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, избили его, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины.

Читайте также
Омбудсмен Москвы просит допустить к Кокорину врачей «Зенита»

Затем компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где ими был избит глава департамента Минпромторга Денис Пак. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.

Ранее в распоряжение РИА Новости поступило письмо Кокорина, в котором футболист принес извинения болельщикам, одноклубникам и тренерскому штабу за то, что подвел их и не может помочь в соревнованиях, а также признался, что полностью усвоил полученный урок, и ему хотелось бы выйти на свободу и заняться спортом.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Девушка, уложившая Путина на лопатки
Хабиб Нурмагомедов пригрозил правительству Дагестана
«Как запасная?» Медведева и Туктамышева остались вне сборной
Российский нападающий побил личный рекорд результативности в НХЛ
Панарин и Бобровский закончат сезон НХЛ в «Коламбусе»
Дело Васильевой: новая попытка суицида российского биатлона
Хамес близок в воссоединению с Роналду в «Ювентусе»
Кому верить? Почему федерация мучает Медведеву и Туктамышеву
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь