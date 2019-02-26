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19Жены, фанаты, адвокаты. Кто поможет Кокорину и Мамаеву
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12:25 (мск), источник: Р-Спорт

Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева в СИЗО

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Мосгорсуд во вторник счел законным продление срока ареста футболистам Павлу Мамаеву, Александру Кокорину и двум другим фигурантам их дела, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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Решение Тверского районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения.
Дмитрий Монекин
судья

Согласно последнему постановлению Тверского суда, фигуранты останутся в СИЗО до 8 апреля. По словам следователя, защитникам предстоит изучить еще три тома дела, после чего материалы отправят прокурору на утверждение, а затем — на рассмотрение в суд.

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Обвиняемые общались с судом с помощью видеосвязи из СИЗО. Их адвокаты в очередной раз настаивали на том, что избранная молодым людям мера пресечения слишком жестока и «не соответствует тяжести совершенных проступков».

Кроме того, защита Александра Кокорина повторила довод, что спортсмен рискует стать инвалидом, если в скором времени не получит возможность получать физиотерапию для восстановления от полученной до ареста травмы.

Уголовное дело, возбужденное против друзей в минувшем октябре, стало следствием двух потасовок, которые они устроили в центре Москвы, сначала избив водителя одной из ведущих Первого канала, а затем главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.

Недавно в распоряжение РИА Новости поступило письмо Кокорина, в котором футболист принес извинения болельщикам, одноклубникам и тренерскому штабу за то, что подвел их и не может помочь в соревнованиях, а также признался, что полностью усвоил полученный урок.

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