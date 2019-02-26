Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева в СИЗО

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Решение Тверского районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения. Дмитрий Монекин судья

Согласно последнему постановлению Тверского суда, фигуранты останутся в СИЗО до 8 апреля. По словам следователя, защитникам предстоит изучить еще три тома дела, после чего материалы отправят прокурору на утверждение, а затем — на рассмотрение в суд.

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Обвиняемые общались с судом с помощью видеосвязи из СИЗО. Их адвокаты в очередной раз настаивали на том, что избранная молодым людям мера пресечения слишком жестока и «не соответствует тяжести совершенных проступков».

Кроме того, защита Александра Кокорина повторила довод, что спортсмен рискует стать инвалидом, если в скором времени не получит возможность получать физиотерапию для восстановления от полученной до ареста травмы.

Уголовное дело, возбужденное против друзей в минувшем октябре, стало следствием двух потасовок, которые они устроили в центре Москвы, сначала избив водителя одной из ведущих Первого канала, а затем главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.