ФК «Енисей» может организовать развлекательную программу перед матчем с «Ростовом» в Сочи

Источник: РИА "Новости"

Встреча между «Енисеем» и «Ростовом» перенесена в Сочи в связи с тем, что домашняя арена красноярского клуба будет задействована под мероприятия Универсиады, которая пройдет с 2 по 12 марта.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Матч пройдет на стадионе «Фишт» 3 марта.

«В данный момент мы обсуждаем возможность организации развлекательной программы перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги в Сочи. Вчера мы прибыли на стадион, все посмотрели, в данный момент прорабатываем различные варианты. Взвесив все за и против и опираясь на бюджет, мы примем решение», — сказали в пресс-службе.

«Что касается болельщиков, то в любом случае “Енисей” без поддержки не останется. Часть болельщиков полетит из Красноярска. Другую часть составят красноярцы, которые в свое время перебрались в Краснодарский край», — добавили в пресс-службе.