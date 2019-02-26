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14:26 (мск), источник: ТАСС

ФК «Енисей» может организовать развлекательную программу перед матчем с «Ростовом» в Сочи

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Руководство красноярского футбольного клуба «Енисей» рассматривает возможность организации развлекательной программы для болельщиков перед матчем 18-го тура чемпионата России против «Ростова». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе красноярского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча между «Енисеем» и «Ростовом» перенесена в Сочи в связи с тем, что домашняя арена красноярского клуба будет задействована под мероприятия Универсиады, которая пройдет с 2 по 12 марта.

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Матч пройдет на стадионе «Фишт» 3 марта.

«В данный момент мы обсуждаем возможность организации развлекательной программы перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги в Сочи. Вчера мы прибыли на стадион, все посмотрели, в данный момент прорабатываем различные варианты. Взвесив все за и против и опираясь на бюджет, мы примем решение», — сказали в пресс-службе.

«Что касается болельщиков, то в любом случае “Енисей” без поддержки не останется. Часть болельщиков полетит из Красноярска. Другую часть составят красноярцы, которые в свое время перебрались в Краснодарский край», — добавили в пресс-службе.

Премьер-лига 2018/2019Тур 18, 3.03.2019, 14:00

Енисей-:Ростов-

В текущем розыгрыше чемпионата России «Енисей» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав в 17 матчах 10 очков, «Ростов» располагается на седьмой строчке, в активе клуба 24 очка.

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