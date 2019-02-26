Поле стадиона ФК «Урал» полностью готово к проведению матча против «Зенита»

«Никаких опасений по проведению матча между “Уралом” и “Зенитом” на стадионе “Екатеринбург-Арена” нет. Поле имеет молодую корневую систему, мы начали подготовку еще в декабре, когда засеяли 500 кг семян, а также провели ряд мероприятий по тщательной подготовке газона к матчу. В день игры ожидается теплая погода, поэтому все должно пройти хорошо», — сказали в пресс-службе.