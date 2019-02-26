Поле стадиона ФК «Урал» полностью готово к проведению матча против «Зенита»

Матч между футбольными клубами «Урал» и «Зенит» запланирован на 2 марта (начало — 11:30 мск).
«Никаких опасений по проведению матча между “Уралом” и “Зенитом” на стадионе “Екатеринбург-Арена” нет. Поле имеет молодую корневую систему, мы начали подготовку еще в декабре, когда засеяли 500 кг семян, а также провели ряд мероприятий по тщательной подготовке газона к матчу. В день игры ожидается теплая погода, поэтому все должно пройти хорошо», — сказали в пресс-службе.
21 февраля комиссия РПЛ по допуску полей провела инспекцию, обнаружив, что газон на стадионе ФК «Арсенал» в Туле находится в негодном состоянии. Кроме того, 28 февраля комиссия оценит качество поля стадиона московского «Динамо» в Петровском парке.