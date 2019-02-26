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15:09 (мск), источник: ТАСС

Поле стадиона ФК «Урал» полностью готово к проведению матча против «Зенита»

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Поле стадиона «Екатеринбург- Арена», который является домашней ареной футбольного клуба «Урал», полностью готово к проведению матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба из Екатеринбурга.

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Матч между футбольными клубами «Урал» и «Зенит» запланирован на 2 марта (начало — 11:30 мск).

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«Никаких опасений по проведению матча между “Уралом” и “Зенитом” на стадионе “Екатеринбург-Арена” нет. Поле имеет молодую корневую систему, мы начали подготовку еще в декабре, когда засеяли 500 кг семян, а также провели ряд мероприятий по тщательной подготовке газона к матчу. В день игры ожидается теплая погода, поэтому все должно пройти хорошо», — сказали в пресс-службе.

21 февраля комиссия РПЛ по допуску полей провела инспекцию, обнаружив, что газон на стадионе ФК «Арсенал» в Туле находится в негодном состоянии. Кроме того, 28 февраля комиссия оценит качество поля стадиона московского «Динамо» в Петровском парке.

«Урал» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка в 17 матчах.

Премьер-лига 2018/2019Тур 18, 2.03.2019, 11:30

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